'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

İnsanların birbirlerini daha kolay anladığı, kültürlerini daha rahat yaşadıkları bir döneme girildiğini kaydeden Şener, iki ülke hükümetleri olarak yeni kültürel birikimleri çoğaltmak üzere çalışan her türlü resmi ve sivil örgütlerin çoğalması ve güçlenmesi için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

İhsan Şener, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, şenliğin 28 yıldır düzenlenmesinde katkı sağlayanları tebrik etti.

Valandova'ya bağlı Çalıklı köyünde düzenlenen şenliğin açılış törenine, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Valandova Belediye Başkanı Pero Kostadinov, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Mahmut Çevik ile Kuzey Makedonya'dan milletvekillerinin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükelçi Kara da Hıdırellez gününde çocukların gül suyu ile yıkandığını anımsatarak, bunun güzel bir adet olduğunu ve sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Ziyaret ettiği yerlerdeki Türkiye sevgisine dikkati çeken Kara, ziyaret ettiği köylerde vatandaşların anavatan olarak gördüğü Türkiye'ye büyük sevgi ve saygı duyduğunu aktardı.

Tülin Erkal Kara, terör örgütü mensuplarının ayıklanmasını gerektiğini belirterek, "Sizden özel bir ricam var. Lütfen terör örgütlerini aramızdan ayıklayalım. O bölücü örgütleri lütfen elimizin tersiyle itelim. Onlar kimler diyecek olursanız, bunların içinde FETÖ örgütü var, PKK var, DEAŞ var. Bütün dünyada tehlikeli olan bütün terör örgütlerine bizler burada kesin ve kesinlikle kapılarımızı kapatıp ve onlara karşı savaşmamız gerekiyor." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatan Kara, "Bu olayların bu coğrafyalarda olmasına izin vermememiz gerekiyor. Nerelerde saklandıklarını, kim olduklarını çok iyi biliyoruz. Bizlere her gün istihbaratlar geliyor. Ama şunu da çok net bir şekilde söylemek istiyorum, Lütfen hep birlikte mücadelemizi sürdürelim" şeklinde konuştu.