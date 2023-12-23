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Kuzey Marmara Otoyolu'nda sıcak saatler: Bir kişi tır şoförünü rehin aldı! Talebi şaşkına çevirdi

23.12.2023 17:29 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi bir tır şoförünü rehin aldı. Ekiplerin ikna çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, rehin alan kişi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini belirtti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sıcak saatler: Bir kişi tır şoförünü rehin aldı! Talebi şaşkına çevirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde bir kişi, tırın içerisinde sürücüyü rehin aldı.Elinde tabancayla TIR sürücüsünü rehin alan Fatih B.'nin içinde olduğu TIR'la, jandarmanın 'Dur' ihtarına da uymayarak kaçtı. Fatih B., jandarmaya araçtan ateş açtı. Polis ve jandarma, Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek trafiği durdurdu.

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BAKAN YERLİKAYA'YLA GÖRÜŞME İSTEDİ

Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi. Şahsı ikna çabaları devam ederken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Şahıs ayrıca sosyal medya hesabından da canlı yayın açtı.

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"UĞRADIĞIM HAKSIZLIKLAR VAR"

Şahıs sosyal medya hesabında yaptığı yayında, "Bildiğim bazı cinayetler, kara para aklama olayı var. Kimse bana yardımcı olmadı. Bir komiser 7.5 trilyona nasıl ev yapabilir. Benim istediğim İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşüp, derdimi anlatmak istiyorum. Elimde kanıtlı şeyler var. Ben kimseyi öldürmek istemiyorum. Psikolojim bozuk değil. Küçük kızım var, eşimden ayrıldım. Büyük haksızlıklara uğradım. Kimseye zarar vermek istemiyorum. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dışında kimseye teslim olmam. Hiç umudunu kaybettin mi? Hayal kuran, hayallerini yerine getiren bir adamdım. 2 senedir hayal kuramıyorum. Uğradığım haksızlıklar var. Hiç kimse sesini çıkarmıyor. Bari ben çıkarayım dedim. Bakanımdan başka kimseye teslim olmam" diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Ali Yerlikaya rehine
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