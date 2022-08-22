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KYK BAŞVURU TARİHLERİ 2022! KYK yurt, kredi ve burs başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

22.08.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK başvuru tarihleri, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrası bugün başlayan üniversite kayıt süreci sebebiyle merak edildi. Vatandaşlar KYK yurt, kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki KYK yurt, kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KYK BAŞVURU TARİHLERİ 2022! KYK yurt, kredi ve burs başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

KYK başvurularının başlayacağı tarih merak konusu olurken çok sayıda öğrenci interntte yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki KYK yurt, kredi ve burs başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır? İşte KYK burs ve yurt başvuruları ile ilgili merak edilenler...

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt ve burs başvuruları için henüz yeni bir açıklamada bulunulmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir. KYK yurt başvuruları 2021 yılında 12 Eylül tarihine kadar tamamlanmıştı. KYK burs ve kredi başvuruları ise 5 Kasım'da başlayıp 10 Kasım'da bitmişti.

Bilindiği üzere geçtiğimiz sene öğreniler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet'ten yaptılar.

KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları aşağıdaki linklerden yapılacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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