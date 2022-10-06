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KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? e- Devlet KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama

06.10.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK ek yurt başvuru sonuçları merak edilen konulardan biri. KYK yurtlarında kalmak isteyenler heyecanla başvuru sürecini takip ediyorlar. Ek yurt başvurularında Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Yüksek Lisans, Doktora, Ek Kontenjan, Özel Yetenek öğrencileri başvuru yaptılar. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? e- Devlet KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama

KYK ek yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Üniversite sınavını kazanan ve üniversitelerin programlarına kayıt yaptıran öğrenciler KYK yurt ve burs başvurularına yoğun ilgi gösteriyorlar. KYK ek yurt başvuruları 5 Ekim’de sona erdi. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK ek yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Başvurular 5 Ekim tarihinde sona erdi.
KYK yurt başvuruları 24 Ağustos’ta başlayan yurt başvuruları, 28 Ağustos saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmiş, sonuçlar ise 7 Eylül’de açıklanmıştı.
KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YURDA KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

  1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinir.
    • Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazi ve gazi çocukları (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),
    • % 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),
    • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge)
    • Devlet koruması altında olan öğrenciler (Devlet koruması altında olduklarına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı)
    • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)
    • Bakanlık tarafından yurtlarda barınmada öncelikli olacak milli sporcu belgesine sahip sporculara ilişkin belirlenen kriterleri taşıyanlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)
    •Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya emekliye ayrılanların çocukları (Valilikten alınacak belge)
  2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yurtta kalmaya başladıkları tarihte,
  3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor). Bakanlık tarafından doğrulanamadığı takdirde yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde,
  4. 18 yaşından küçükler için Veli/Vasi İzin Belgesi doldurularak yurtta kalmaya başladıkları tarihte, yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
    Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.


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