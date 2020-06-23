Lamborghini geleneksel otomobil fuarlarını terk ediyor!

Lamborghini ürettiği spor otomobiller ile birçok otomobil severin dikkatini çekiyor. Hatta Lamborghini sevgisinden koleksiyon yapanlar dahi var. Fakat koleksiyonlar gerçek Lamborghini otomobillerden değil, model otomobillerden oluşuyor. Zira bir Lamborghini otomobil satın almak demek, cüzdanların alev alması ve bir daha hiç sönmemesi demek. Bu yüzden Lamborghini satın alamayanların Lamborghini ile tanışabileceği ilk duraklardan biri otomobil fuarları. Fakat artık bu da imkansız hale geliyor.

LAMBORGHİNİ FUARLARDAN ÇIKIYOR

Lamborghini Pazarlama ve İletişim Şefi Katia Bassi, Autocar Hindistan'a bir röportaj verdi. Bassi röportajında Lamborghini'nin geleneksel otomobil fuarlarına katılmama kararı aldığını açıkladı. Yani bundan böyle Lamborghini otomobilleri fuarlarda görmek mümkün olmayacak. Bassi, bu kararı ise şu sözler ile açıklamakta; ''Otomobil fuarlarını terk etmeye karar verdik. Müşterilerimizle yakın ilişki kurmanın anahtarı artık motor şovları değil ve bunun felsefemize uymadığına inanıyoruz.'' Peki Lamborghini otomobiller artık nerelerde sahne alacak?