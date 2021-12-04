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  4. Lastiği patlayan uçağı yolcular iterek pist dışına çıkardı

Lastiği patlayan uçağı yolcular iterek pist dışına çıkardı

04.12.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nepal’de lastiği patlayan uçak, yolcular tarafından itilerek pist dışına çıkarıldı. İlginç olayı görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

Lastiği patlayan uçağı yolcular iterek pist dışına çıkardı

Nepal’in Kolti bölgesinde bulunan Bajura Havaalanında sıra dışı anlar yaşandı. Sosyal medyada hızla yayılarak viral olan görüntülerde, Tara Air’e ait lastiği patlayan bir uçağın, yolcular tarafından itilerek pist dışına çıkarılmaya çalışıldığı görüldü. Nepalli Gazeteci Sushil Bhattarai, Twin Otter tipi uçağın pistin ortasında kaldığını, uçağın pisti işgal etmesinin ardından yolcuların ve güvenlik görevlilerinin uçak krizini çözmek için bir araya geldiğini aktardı.

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Lastiği patlayan uçağı pist dışına taşıyacak herhangi bir aracın bulunmadığı öğrenildi.

Tara Air da yaptığı açıklama ile olayı doğrularken, uçağın Simkot Havaalanından kalktığı ve daha sonra lastiğinin patladığı bilgisini paylaştı. Nepalgunj’dan gelen başka bir uçak ve mühendislerin yardımıyla lastiği patlayan uçağın tamir edildiği duyuruldu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Nepal
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