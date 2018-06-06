Lazer Epilasyon ile İlgili Detaylar

Lazer epilasyon, gün geçtikçe daha çok sayıda kadını kendine çeken etkili bir güzellik uygulaması. İstenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmanın çarelerini arayan herkesin yolu, mutlaka lazer epilasyona çıkıyor. Artık neredeyse her köşe başında uygulanan bu yöntem; maliyeti, çeşitleri ve kişiden kişiye değişen sonuçları ile kimi zaman kafaları karıştırsa da daha uzun zaman konuşulacağa benziyor. LAZER EPİLASYON NEDİR? İstenmeyen tüylerin lazer enerjisi kullanılarak kalıcı olarak yok edilmesi işlemine lazer epilasyon denir. Bağımsız merkezlerinin yanı sıra sağlık kuruluşlarında da gerçekleştirilen bu uygulama ile kıl kökleri çevre dokuya zarar vermeden yakılır. Yeterli seans sayısına ulaşılması durumunda, tüylerin kalıcı olarak etkisiz hale gelmesi ve yeniden çıkmaması beklenir. Lazer epilasyon farklı tekniklerle uygulanabildiği ve cilt tipinden doğrudan etkilendiği için sonuçları değişkendir. Tüy kökleri işlevini bir kerede kaybetmediği gibi, tüy yapısına göre aynı işlemi defalarca kez uygulamak gerekebilir. Lazer epilasyon ilk seans sonrası kalıcı etki beklenmez. Açık tenli ve çok açık renk tüylere sahip kişilerde tedavinin etkinliği azalabilir, uygulama bölgesine göre sonuçlar değişebilir. Oldukça hızlı uygulanabilen bu işlemde 4 saat gibi bir sürede tüm vücudu kapsayan bir seansın bitmesi beklenir.

LAZER EPİLASYON NASIL YAPILIR? Lazer epilasyonla ilgili hazırlıklara işlemden 15 gün önce başlamak gerekir. Bu sürede kılları kökünden alan ağda, cımbız, epilatör, iple alma gibi yöntemler uygulanmamalı. Aksine jilet kullanarak tıraş olunması tavsiye edilir. Peeling, solaryum gibi işlemler de en geç 15 gün önce sonlandırılmalı ve bu sürede bronzlaşılmamalı. Epilasyon uygulaması sırasında, temizlenen ve tüyleri kısaltılan bölgeye lazerle tarama işlemi yapılır. Lazer enerjisi deriden geçtiğinde saniyeler içinde kıl kökleri tahrip olur. Alan genişliğine göre birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilen bu tarama işleminin ardından en geç 3 gün içinde tüylerin kendi kendine dökülmesi beklenir. Lazer epilasyon cihazları Alexandrite, Diode, Nd-yag gibi farklı lazer türlerine ayrılsa da hepsinin çalışma prensibi aynıdır. Kıl ve cilt tipine göre uzman görüşü almak faydalı olabilir. Bu 3 tür dışında LPL ve mavi ışık gibi yoğunlaştırılmış ışık kullanılan yöntemler de mevcut; ancak bu yöntemlerde gerçek lazer enerjisi kullanılmıyor. Bu nedenle etkinlik yönünden daha zayıf kalmaları mümkün.

LAZER EPİLASYON NERELERE YAPILIR? Lazer epilasyon neredeyse tüm vücuda uygulanabilir. Ancak epilasyonun uygulanacağı bölgede sivilce, uçuk ya da egzama gibi bir cilt problemi olmamasına dikkat edilmelidir. Yüz bölgesine uygulama yapılması durumunda iğneli epilasyon seçenekleri tercih edilebilir. Bu bölgede ayva tüyler daha fazla olduğu için seans sayısının çok daha fazla olması beklenir. Ayrıca epilasyon uygulanan bölgeyi 3 hafta gibi bir süre güneş ışınlarından korumak gerekeceğinden, yüzü korumak daha zor olabilir. Alanında uzman kişiler tarafından, hekim kontrolünde koltuk altı, bikini bölgesi, sırt, bacaklar, karın bölgesi gibi tüm vücuda lazer epilasyon işlemi uygulanabilir. LAZER EPİLASYON VÜCUDA ZARAR VERİR Mİ? Lazer epilasyon henüz uzun vadede sonuçları görülmeyen bir güzellik uygulaması olduğundan; "Lazer epilasyon zararları nelerdir?" diye araştırma yapma gereği ortaya çıkabilir. Bu uygulamanın konusunda uzman kişilerce ve hekim kontrolünde gerçekleştirilmesi halinde bilinen bir zararı yoktur. İşlemin deriye, ter bezlerine, lenflere ya da damarlara ulaşması beklenmez, yalnızca kıl kökleri hedef alınır. Uygulamaya başlamadan önce test atışları yapılması, olası alerjik reaksiyonların gözlenmesi, varsa kıllanmaya neden olan hormon problemlerinin kan testi ile araştırılması genel prensiplerdendir. Ciltte kızarıklık, yanma, şişme gibi tahriş belirtileri görüldüğünde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.