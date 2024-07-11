LEGO tutkunlarını sevindirecek fırsat: Icons Gül Buketi Yapım Seti indirime girdi

Hem çocuklar hem de yetişkinler için yaratıcı yapım setleri üreten LEGO, son zamanlarda dünya çapında pek çok kişinin en keyifli boş zaman aktivitelerinin başında geliyor. Siz de ilham verici LEGO yapım projelerinin bir parçası olmak ve boş zamanlarınızı keyifle geçirmek isterseniz LEGO Botanik Koleksiyon'unun en sevilen setlerinden biri olan LEGO Icons Gül Buketi'ne bir göz atabilirsiniz. Bugüne özel indirimli fiyatıyla öne çıkan seti ister kendinize alabilir isterseniz de sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

LEGO Icons Gül Buketi 10328 - Yetişkinler için Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Yaratıcı Çiçek Model Yapım Seti (822 Parça)

LEGO Icons Gül Buketi, tamı tamına 822 parçadan oluşuyor. Yapım setinde uzun yeşil saplı 4'er adet tam açmış, yeni açan ve tomurcuk olmak üzere toplam bir düzine gül, küçük beyaz 4 dal bahar yıldızı çiçeği yer alıyor. Hiç bakım gerektirmeyen bu gül buketiyle evinize ya da ofisinize biraz renk katabilir ya da sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Hediye için güzel çok fazla parçası var eğlenceli."

"Zaman geçirmek için birebir."

"Amazon prime sayesinde 1 günde geldi ve çok güzel paketlenmişti."

"Yapımı çok zevkli ve bitince evde dekorasyon olarak harika bir görüntüsü var. Bütçeniz el veriyorsa alın bence, bugün gerçek gül alsan da dünyanın parası 2 güne soluyor en azından ömürlük. Gelen herkesin dikkatini çeken keyifli bir ürün. Adamlar yapmış."

Bu içerik 11 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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