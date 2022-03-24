Leila Kenan Jour kimdir? basında yer alan haberlerin ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Orhan Osmanoğlu'nun paylaşımının ardından Leila Kenan Jour kimdir? 2. Abdülhamid’in torunu ölüm sebebi nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

LEİLA KENAN JOUR KİMDİR?

Leila Kenan Jour, Sultan 2. Abdülhamid’in oğlu Şehzade Mehmed Selim Efendi’den olan dördüncü kuşak torunudur.

Lübnan’da yaşayan Leila Kenan Jour, geçtiğimiz günlerde tedavi için İstanbul’a gelmişti.

Leila Kenan Jour, geçtiğimiz gün yaşamını yitirdi. Ölüm haberini Kenan Osmanoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

23 Mart Çarşamba günü paylaşımda bulunan Kenan Osmanoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Sultan 2.Abdülhamid Han'ın torunu Leila Kenan Jour hanım İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kıymetli ailesine baş sağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını âli eylesin. "

Önceki gün hayatını kaybeden Leila Kenan Jour’un ölüm haberini kızı Annabelle Satia da sosyal medya hesabında yayımladığı “Gözlerim ve kalbim sensin” mesajıyla duyurdu.

2. ABDÜLHAMİD'İN TORUNU LEİLA KENAN JOUR NEDEN ÖLDÜ?

Leila Kenan Jour’un ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Lübnan’ın Trablusşam kentinde doğan Leila Kenan Jour’un babası İbrahim Edhem Bey, 2. Abdülhamid’in torunu Emine Nemika Sultan’ın oğluydu.

