Lenfoma alt tiplerine göre tedavi yaklaşımı önem taşıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hematoloji Derneği (THD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güner Hayri Özsan, lenfoma alt tipi konusunda farkındalığın yaratılmasıyla en doğru tedavinin en doğru zamanda ve en doğru hasta için uygulanacağını vurgulayarak, bazı lenfoma tiplerinde yüksek doz tedaviler uygulanabileceği gibi, bazı tiplerde tanı konulduktan sonra hiçbir tedavi başlanmadan hastaların uzun yıllar sorunsuz olarak izlendiğini belirtti.

Özsan, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, lenfomanın lenfatik sistemin kötü huylu bir hastalığı olduğuna değinerek, dünyada 1 milyondan fazla insan lenfoma ile yaşadığını ve her gün ortalama bin kişinin lenfoma tanısı aldığını kaydetti.

Başlıca Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfoma olarak iki gruba ayrılan lenfomaların, 60'dan fazla alt tipi olduğunu, her alt tipin klinik karakterizasyonu ve tedavisinin farklı olduğunu anlatan Özsan, şu bilgileri paylaştı:

"Lenfoma klinik olarak lenf bezelerinde büyüme ile kendini gösterir. Büyüyen lenf bezeleri boyunda, koltuk altında veya kasıkta elinize gelebilir. Hastalıklı lenf bezelerinde genellikle ağrı olmaz iken, zaman içinde büyüme ve çoğalma görülebilir. Lenfomanın diğer belirtileri arasında ateş (38 dereceyi aşan), kilo kaybı (son altı ayda yüzde 10'dan fazla) ve gece terlemesi (çamaşır veya çarşaf değiştirmeyi gerektirecek şiddette) yer almaktadır. Bu şikayetleri mevcut olan bireylerin doktorlarına başvurmaları önerilir. Bazı lenfoma çeşitleri çok hızlı ve agresif bir karakter gösterirken, bazıları da yıllarca süren sessiz ve yavaş bir seyir (indolent) sergilerler. Yavaş seyir gösteren lenfomalar zaman içinde karakter değiştirebilir, daha hızlı bir klinik izleyebilir."