Lenovo K13 modelleri için bekleyiş sürüyor

Lenovo, Lenovo K13 Pro olarak bilinen yeni K serisi telefonun lansmanına hazırlanıyor gibi görünüyor. Bu özel telefon birkaç hafta önce Geekbench testinde görüldü. Karşılaştırma platformu, Lenovo K13 Pro’nun donanım özelliklerini ortaya çıkarmıştı.

Cihaz ayrıca gerekli Bluetooth SIG sertifikasını nisan ayında almıştı. Şimdi, yakın tarihli bir gelişmede, Lenovo K13 Pro, Google Play Konsol listesinde görülüyor. Goolge Play Console listesi, bazı önemli özellikleri ortaya koyuyor ve yakında çıkacak olan Lenovo K13 Pro için Snapdragon 662 yonga setini onaylıyor. Liste, özelliklerin yanı sıra, akıllı telefonun piyasaya sürülmeden önceki ön görüntüsünü de ortaya koyuyor.

LENOVO K13 NOTE VE K13 NOTE'UN ÖZELLİKLERİ

Aktarılanlara göre Lenovo K13 Note, su damlası çentikli bir HD+ ekran getiriyor. Snapdragon 480 5G (sm4350), Moto G10’daki Snapdragon 460’a göre önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. RAM, 4GB olarak listeleniyor. Yazılım tarafı ise Android 11 tarafından destekleniyor. Telefonun 64 ve 128 GB depolama seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Pil 5.000 mAh’de olacak.