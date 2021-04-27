Lenovo ThinkPad T serisini güncelledi

Dizüstü bilgisayar ince bir yapıya sahip ve 11. nesil Intel Core i7-1165G7 işlemci ile donatılmış. Dizüstü bilgisayar yalnızca 4G bağlantısını destekliyor ve isteğe bağlı 32 GB bellek ve 2 TB SSD ile birlikte geliyor. Bilgisayarın 16GB RAM ve 512GB SSD’ye sahip başka bir versiyonu da var. Dizüstü bilgisayar 1,28 kg ağırlığında, yaklaşık 16,1 mm kalınlığında ve yerleşik bir 4G SIM yuvasına sahip.

LENOVO THINKPAD T14S'İN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Ekran açısından, Lenovo ThinkPad T14s 2021, 16: 9 en boy oranına sahip 14 inçlik bir ekran ile geliyor. Standart sürüm 1080p çözünürlüğe sahipken, 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip, 500nit parlaklık ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamı verebilen bir 4K modeli de var. Ne yazık ki, ekranın alt kısmında hala geniş bir çerçeve var. Dizüstü bilgisayar, klavyenin altından üstüne yerleştirilmiş çift hoparlör kullanıyor.

Ayrıca, güç düğmesinde yerleşik bir parmak izi okuyucusu varken daha geniş bir dokunmatik yüzey de bulunuyor. Arabirimler açısından, bu dizüstü bilgisayar, geleneksel USB-A arabirimini ve HDMI arabirimini korurken, iki Thunderbolt 4 arabirimiyle donatılmış. Dizüstü bilgisayar Windows 10 işletim sisteminde çalışıyor ve ayrıca WiFi 6’yı destekliyor. ThinkPad T14s, geleneksel siyah magnezyum / karbon kasa ve gri alüminyum kasayla birlikte geliyor.

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