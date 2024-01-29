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Lens solüsyonu yoksa ne yapmalı? Lens suyu yerine ne kullanılır?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
23.01.2024 18:52 | Son Güncelleme:
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Göz sağlığı konusu herkes için oldukça önemli bir konudur. Günümüzde birçok kişi gözlerinde bozukluk olduğunda gözlük kullanmak yerine lens kullanmayı tercih etmektedir. Lens kullanımı gözlük kullanımına göre daha konforludur. Ancak lens kullanırken bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu önemli noktaların başında da lensleri düzenli olarak lens solüsyonu ile temizlemek gelmektedir. Peki, lens solüsyonu yoksa ne yapmalı?

Lens solüsyonu yoksa ne yapmalı? Lens suyu yerine ne kullanılır?

Görme ile alakalı problem yaşayan birçok kişi lens kullanarak bu sorunu çözebilmektedir. Ancak lens kullanımına kişinin tek başına karar vermesi doğru değildir. Gözlerinde herhangi bir sorun olduğunu düşünen kişilerin alanında uzman bir göz hekimine görünmesi göz sağlığı açısından son derece önemlidir. Göz hekimi onayında kullanılan lenslerin ise düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerekir. Ancak bazı zamanlarda solüsyon olmayabilir ve lenslerin temizlenmesine ihtiyaç duyulabilir.

Lens solüsyonu yoksa ne yapmalı?

Göz doktorlarının önerileri doğrultusunda gözlük veya lens kullanmak büyük önem taşımaktadır. Göz sağlığı konusu son derece ciddi bir konu olduğundan ihmal edilmemesi gereken de bir durumdur. Gözlerinde bozukluk problemi olan kişiler genellikle gözlük kullanmak yerine rahatlık açısından lens kullanımını tercih edebilir. Özellikle göz renginde değişiklik isteyenler tarafından renkli lens kullanımı epey yaygındır.

Lens kullanımında dikkat edilmesi gereken ana unsurlardan biri lenslerin temizliğidir. Bunun için lenslere özel olarak imal edilen lens solüsyonları kullanılmaktadır. Ancak bazı durumlarda temizleme suyu bitebilir ve lens solüsyonu yoksa ne yapılır konusu gündeme gelebilir.

Lens suyu yerine ne kullanılır?

Lens solüsyonları lensleri hem bakterilerden hem de mikroplardan arındırmada oldukça etkilidir. Fakat bazı lens kullanan kişiler bu solüsyonun bittiğini geç fark edebilir ve çözüm olarak lens suyu olarak ne kullanılır konusu üzerine yoğunlaşabilir. Lenslerin düzenli olarak temizlenebilmesi için her zaman lenslere özel olarak üretilen lens suyunun kullanılması gerekmektedir. Ancak lens solüsyonu yoksa bazı yöntemlere başvurulabilmektedir. Bu yöntemler lenslerin tamamen temizlenmesini sağlamamakla birlikte geçici bir çözüm olarak uygulanabilmektedir. Lens solüsyonu yerine ne kullanılır sorusuna karşılık, lenslerin temizliğinde lens suyu yerine uygulanabilecek yöntemler ise genel olarak şöyledir:

  • Lens solüsyonu bittiğinde geçici olarak lensler temiz bir su içerisine konulabilir. Ancak bu su solüsyonun yerini tutmaz.
  • Bir başka geçici çözüm ise bir çay bardağının çeyreği kadar önceden ısıtılıp soğutulmuş suyun içerisine lensleri koyup, buzdolabının soğutucu kısmında saklanmasıdır.
  • Bir başka geçici çözüm ise içerisinde koruyucu herhangi bir madde olmayan gözyaşı damlasının içine koymaktır. Ancak bu yöntemlerin hepsinin geçici ve çok sağlıklı olmadığını bilmek gerekir.

Lens solüsyonu olarak ne kullanılır?

Düzenli olarak kullanılan lenslerin her zaman temiz bir şekilde olması, göz sağlığı açısından son derece önemlidir. Bunun için de lenslerin temizlenmesinde lens solüsyonu veya lens suyu denilen bir ürün kullanılır. Lens solüsyonu, lensleri birçok zararlı maddeden arındırdığından son derece etkili bir üründür. Lens suyu yerine geçen herhangi bir ürün yoktur. Solüsyon olmadığında lensleri temizlemek için geçici olarak uygulanan metotlar denenebilir. Ancak en doğru çözüm olarak solüsyon bittiğinde en kısa sürede yeni bir lens suyu alınmasıdır.

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