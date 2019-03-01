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Leylek "Yaren" bu yıl beklenenden erken geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

Afrika kıtasından göç eden leyleklere ev sahipliği yapan Bursa'nın Eskikaraağaç Mahallesi'nde, göç mevsimi bu yıl erken başladı - Bölgeye gelen ilk leylek, mahallenin maskotu "Yaren" oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü'nün kıyısında yer alan Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" adlı leyleğin, göç mevsiminde bu yıl da bölgeye gelmesi sevinçle karşılandı.

Gölün kıyısındaki yarımadada her yıl Afrika kıtasından göç eden leyleklere ev sahipliği yapan, Türkiye'nin Avrupa Leylek Köyü Ağı'na üye tek mahallesi Eskikaraağaç'ta, göç mevsimi bu yıl erken başladı. 8 yıldır aynı yuvaya gelen, bölge halkının "Yaren" adını verdiği leylek, göç mevsiminin ilk ziyaretçisi oldu ve göl manzaralı yuvasına yerleşti.

Mahalle Muhtarı Rıdvan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leyleklerin mahalleye normalde mart ayının ortalarında geldiğini ancak göçün bu sene erken başladığını söyledi.

Durumu hayretle karşıladıklarını belirten Çetin, "İlk gelen leylek de köyümüzün maskotu olan meşhur Yaren leylek. Normalde Yaren biraz geç gelirdi ama bu sene herhalde 'önce gideyim de mutluluk getireyim' dedi köylülere. Bize sürpriz yaptı. Şu anda uzun yoldan geldiği için dinleniyor. Ondan sonra avlanmaya kalkar." dedi.

Diğer leyleklerin de gelecek ay gelmesini beklediklerini anlatan Çetin, "Onları dört gözle bekliyoruz. Zaten leylekler bölge bölge kalkarak geliyorlar. Yaren leyleğimiz geldiği için çok mutlu olduk. Zaten gözümüz hep yollardaydı. İnşallah diğer leylek dostlarımız da gelince köyümüze, çok daha mutlu olacağız." diye konuştu.

Muhtar Çetin, leyleklerin mahalle turizmine de büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın tanıtım için yaptığı çalışmaların da etkisiyle önemli mesafeler katedildiğini dile getiren Çetin, "Köyümüz, Avrupa Leylek Köyü Ağı'na bağlandı. Yani şu anda Türkiye'yi temsil eden bir köyüz. Belediyemiz her zaman arkamızda. Yuvaların temizlenmesi, gerekli çevre düzenlemelerinin yapılması, tesisler konusunda belediyemize çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Karacabey "leylek köyü"

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