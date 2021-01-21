LG akıllı telefon bölümünü satıyor mu?

LG Rollable genişleyebilen akıllı telefon konseptini geçtiğimiz günlerde düzenlenen CES 2021'de ilk kez görücüye çıkartan LG, teknoloji gündeminin en tepesine oturdu. Fakat Güney Koreli firmanın teknoloji manşetlerini süslemesinin nedeni LG Rollable değildi. Çıkan bazı dedikodular ile LG'nin akıllı telefon bölümünü satmayı düşündüğü iddia edilmişti. İddia kaynakları bunu LG CEO'su Kwon Bong-seok'un çalışanlarıyla paylaştığı ''satış, pazardan çekilme ve küçülme'' kelimelerini içeren bir ifadeye dayandırıyordu. Şimdi ise LG'nin akıllı telefon bölümünü satın alması olası görünen bir şirketin adı Güney Kore basınında öne çıkmaya başladı; Vingroup.
Vingroup, 16,5 milyar dolar piyasaya değerine sahip bir şirket olarak dikkat çekiyor. Şirket, birçok alanda faaliyet gösteriyor. Örneğin Vingroup'un eli, emlak sektöründen başlayarak otomobil ve cep telefon sektörüne kadar uzanıyor. Business Korea'nın haberine göre ise LG'nin akıllı telefon bölümünü satın almak isteyen şirketler arasında bulunan Vingroup, Güney Koreli şirkete en cazip fiyatı sundu.
LG Electronics'in akıllı telefon bölümünü Vingroup'un devralması durumunda, şirketin önemli bir sıçrama yapabileceği söyleniyor. Çünkü şirket ana vatanı Vietnam'da Samsung ve Oppo'dan sonra en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olarak biliniyor. Satın alma gerçekleşirse Vingroup'un küresel pazara açılması için tüm kapıları aralayacağı ifade ediliyor. Buna ek olarak LG'nin akıllı telefon işini parça parça satmaya karar verdiği de iddia ediliyor. Böylesi bir durumda Vingroup'un ise LG Electronics'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki akıllı telefon bölümünü devralmakla ilgilendiği bildiriliyor.
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