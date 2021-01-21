LG akıllı telefon bölümünü satıyor mu?

LG Rollable genişleyebilen akıllı telefon konseptini geçtiğimiz günlerde düzenlenen CES 2021'de ilk kez görücüye çıkartan LG, teknoloji gündeminin en tepesine oturdu. Fakat Güney Koreli firmanın teknoloji manşetlerini süslemesinin nedeni LG Rollable değildi. Çıkan bazı dedikodular ile LG'nin akıllı telefon bölümünü satmayı düşündüğü iddia edilmişti. İddia kaynakları bunu LG CEO'su Kwon Bong-seok'un çalışanlarıyla paylaştığı ''satış, pazardan çekilme ve küçülme'' kelimelerini içeren bir ifadeye dayandırıyordu. Şimdi ise LG'nin akıllı telefon bölümünü satın alması olası görünen bir şirketin adı Güney Kore basınında öne çıkmaya başladı; Vingroup.

LG VİNGROUP İLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Vingroup, 16,5 milyar dolar piyasaya değerine sahip bir şirket olarak dikkat çekiyor. Şirket, birçok alanda faaliyet gösteriyor. Örneğin Vingroup'un eli, emlak sektöründen başlayarak otomobil ve cep telefon sektörüne kadar uzanıyor. Business Korea'nın haberine göre ise LG'nin akıllı telefon bölümünü satın almak isteyen şirketler arasında bulunan Vingroup, Güney Koreli şirkete en cazip fiyatı sundu.