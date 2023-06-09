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LGBT'lere özel tuvalet iddiası gündem oldu! Görüntüler sonrası AVM'deki restorandan açıklama geldi: Yanlış anlaşılma...

09.06.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki bir AVM'de çekilen görüntüler tartışma yarattı. Bir restoranda LGBT'lere özel tuvalet yapıldığı iddia edildi. Kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Konuyla ilgili ise restorandan açıklama geldi.

LGBT'lere özel tuvalet iddiası gündem oldu! Görüntüler sonrası AVM'deki restorandan açıklama geldi: Yanlış anlaşılma...

İstanbul Şişli'de bulunan bir AVM'de çekilen görüntüler bir anda gündem yarattı. Söz konusu AVM'de bulunan bir restoranda LGBT'lere özel tuvalet yapıldığı iddia edildi. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde kadınlar ve engelliler için ayrı tuvaletlerin olduğu koridordaki bir tuvaletin kapısında erkek ve kadın simgesinin bulunduğu ve üzerinde gökkuşağının olduğu görüldü.

"LGBT'LERE ÖZEL TUVALET" İDDİASI

Söz konusu gökkuşağı görüntüsünün, LGBT'liler için yapıldığı iddia edildi.

RESTORANDAN AÇIKLAMA: YANLIŞ ANLAŞILDI

Çıkan haberlerin ardından restorandan açıklama geldi. Yapılan açıklamada görüntülerde yer alan simgelerin yanlış anlaşılmaya neden olduğu bu nedenle yeniden düzeltildiği belirtildi.

GFHDFH

Metinde şu ifadeler yer aldı:

"Saygıdeğer kamuoyu ve değerli basın mensupları; Kiracısı olduğumuz Kanyon AVM'de bulunan restoranımızdaki görsel öğeler istemediğimiz farklı algılara neden olmuş ve haberleştirilmiştir. Diğer tuvaletlerin yoğun olduğu zamanda ortak kullanım için tasarlanan alanlarımız, bu sebeple yeniden düzenlenmiştir. Yanlış anlaşılmadan dolayı üzüntülerimizi paylaşırız."

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