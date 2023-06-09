LGBT'lere özel tuvalet iddiası gündem oldu! Görüntüler sonrası AVM'deki restorandan açıklama geldi: Yanlış anlaşılma...

İstanbul Şişli'de bulunan bir AVM'de çekilen görüntüler bir anda gündem yarattı. Söz konusu AVM'de bulunan bir restoranda LGBT'lere özel tuvalet yapıldığı iddia edildi. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde kadınlar ve engelliler için ayrı tuvaletlerin olduğu koridordaki bir tuvaletin kapısında erkek ve kadın simgesinin bulunduğu ve üzerinde gökkuşağının olduğu görüldü.

"LGBT'LERE ÖZEL TUVALET" İDDİASI

Söz konusu gökkuşağı görüntüsünün, LGBT'liler için yapıldığı iddia edildi.

RESTORANDAN AÇIKLAMA: YANLIŞ ANLAŞILDI

Çıkan haberlerin ardından restorandan açıklama geldi. Yapılan açıklamada görüntülerde yer alan simgelerin yanlış anlaşılmaya neden olduğu bu nedenle yeniden düzeltildiği belirtildi.

Metinde şu ifadeler yer aldı:

"Saygıdeğer kamuoyu ve değerli basın mensupları; Kiracısı olduğumuz Kanyon AVM'de bulunan restoranımızdaki görsel öğeler istemediğimiz farklı algılara neden olmuş ve haberleştirilmiştir. Diğer tuvaletlerin yoğun olduğu zamanda ortak kullanım için tasarlanan alanlarımız, bu sebeple yeniden düzenlenmiştir. Yanlış anlaşılmadan dolayı üzüntülerimizi paylaşırız."



