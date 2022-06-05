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LGS kaç dakika sürüyor? 2022 LGS ikinci oturumu kaçta bitecek?

05.06.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyi bir üniversiteye yerleşip iyi bir kariyer planlayan adaylar 5 Haziran 2022 Pazar günü sabah saatlerinde LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavına girdi. Sınav yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Peki LGS kaç dakika sürüyor? 2022 LGS kaçta bitecek? İşte ayrıntılar...

LGS kaç dakika sürüyor? 2022 LGS ikinci oturumu kaçta bitecek?

Öğrencilerin ve öğrenci velilerinin heyecanla beklediği LGS sınavı günü geldi. Yüksek not almak isteyen binlerce öğrenci, soru kitapçıklarına bildiklerini döküyor. Peki LGS kaç dakika sürüyor? 2022 LGS kaçta bitecek? İşte ayrıntılar...

LGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

LGS, 5 Haziran 2022 Pazar günü başladı. İki oturum olarak gerçekleştirilen bu sınavın ilk oturum saati 09.30, ikinci oturum saati ise 11.30 olarak belirlendi. Öğrencilere ilk oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Öğrencilere 50 soruyu yanıtlamaları için 75 dakika verildi.

LGS'nin ikinci oturumunda Matematik ve Fen Bilimlerinden toplam 40 soru yer aldı. Bu sorular için 80 dakika süre tanındı.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçlarının 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, MEB internet adresinden sorgulanacak.

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