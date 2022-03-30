LGS kılavuzu 2022 yayınlandı mı? 2022 LGS başvurusu başladı mı? LGS başvurusu ne zaman başlıyor 2022?

LGS kılavuzu 2022'ye dair sorulan sorular yanıt bulmayı bekliyor. Öğrencilerin aklında 2022 LGS kılavuzuna dair pek çok soru var. Lise sınavına hazırlıklarına devam eden öğrenciler, harıl harıl başvuruların hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile bu meraklı ve bir o kadarda stresli bekleyiş sona erdi. 2022 LGS sınavına ve LGS kılavuzu 2022'ye dair sorulan soruların ayrıntılı cevaplarına haberimizden öğrenebilirsiniz...

MEB LGS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022 LGS sınavına dair açıklamada bulundu. Açıklamaya göre, 2022 LGS sınav başvuruları 4-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek olan otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencilerini kapsayacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki başvuru yapmalarına gerek kalmayacak.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022 LGS başvuruları 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. 2021-2022 öğretim yılında özel eğitim uygulama okulları ile bu okulun programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları hariç resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin, LGS başvurusu Bakanlık tarafından yapılacak. Ancak, başvurusu merkezi olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak.

