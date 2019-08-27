Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu teknedeki yolculardan en az 40'ının kayıp olduğu ve yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamada, çoğunluğu Sudan vatandaşı olan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin sabah saatlerinde Libya açıklarında batmasının ardından teknedeki en az 40 kişinin kayıp olduğu ve boğularak öldüklerinin ön görüldüğü, 65 kadar yolcunun ise Libya Sahil Güvenlik ekipleri ile balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarma çalışmaları gün boyu devam ederken, kayıp yolcuların boğularak hayatını kaybettiğinden endişe ediliyor.

Kurtarılan göçmenlerin Trablus'un 100 kilometre doğusundaki sahil kenti El Hums'a getirildiği, BMMYK ekiplerinin kurtarılanlara tıbbi ve insani yardım sağladığı kaydedildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Deniz Kuvvetlerinden daha önce yapılan yazılı açıklamada, El-Hums şehrinin 9 mil açıklarında 65 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 5 düzensiz göçmenin ise cesedine ulaşıldığı belirtilmişti.