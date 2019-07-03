Libya göçmen merkezine yönelik saldırıda ölenlerin uyruklarını açıkladı

Libya Dışişleri Bakanlığı, Tacura bölgesinde düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin uyruklarını açıkladı.

Uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kabalavi, göçmen merkezine yönelik saldırıya ilişkin başkent Trablus'ta basın toplantısı düzenledi.

Kabalavi, ilk belirlemelere göre hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında Tunus, Fas, Pakistan, Bangladeş ve farklı Afrika ülkelerinden vatandaşların olduğunu söyledi.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

