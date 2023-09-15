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Libya'da sel trajedisi... Şehir resmen ikiye bölündü: Cesetler kıyıya vurmaya başladı... "Nükleer bomba düşmüş gibi"

15.09.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya'da meydana gelen sel felaketinin boyutu gün yüzüne çıkmaya başladı. Yetkililer liman şehri Derne'de 11 binden fazla cesedin olduğunu ifade ederken, kıyıya cesetler vurmaya başladı... 90 bin kişinin yaşadığı Derne'de şehir sel sularıyla adeta ikiye bölündü. Yetkililer en az 10 bin kişinin daha kayıp olduğunu açıklarken, bölgeden gelen fotoğraflar yaşanan trajediyi gözler önüne seriyor...

Libya'da sel trajedisi... Şehir resmen ikiye bölündü: Cesetler kıyıya vurmaya başladı... "Nükleer bomba düşmüş gibi"

Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası sonrası Derne'de, iki baraj yıkılmış ve büyük bir sel meydana gelmişti. Derne Belediye Başkanı'ndan yapılan açıklamada en az 10 bin kişinin kayıp olduğu ifade edilirken, ölü sayısının 20 bine ulaşabileceği aktarılıyor.

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Derne'den gelen görüntülerde cesetlerin gömülmeden önce yakınlarının teşhis etmesi için sokaklara dizildiği görülüyor.

Bingazi'deki bir hastanede görev yapan Dr. Anas, Daniel Fırtınası'ndan sağ kurtulanların tedavisine yardımcı olmak için Derne'ye gitti.

Anas BBC'ye verdiği demeçte, "Çok sayıda yaralı göreceğimizi düşünmüştük ama hastane çevresinde çok sayıda ceset görünce şoke olduk. Bu tam bir felaket. Gerçekten şoke oldum" dedi.

Yetkililer en az 10 bin kişinin kayıp olduğunu tahmin ediyor ve ölü sayısının daha da artabileceğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü, Derne'de en az 30 bin kişinin evsiz kaldığını söyledi.

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KORKUNÇ MANZARALAR

Derne fotoğraflarında mahallelerin seller sonucu tamamen Akdeniz'e sürüklendiği yerlerde kıyıya vuran cesetler görülüyor.

Libya'nın doğusunu yöneten hükümetin sivil havacılık bakanı Hichem Abu Chkiouat, "Denizde sürekli olarak onlarca ceset kıyıya vuruyor" dedi.

Derne'deki görgü tanıkları BBC'ye, insanlar uyurken tüm evlerin ve binaların denize sürüklendiğini söyledi.

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Kent sakinleri, yaklaşık 90 bin kişinin yaşadığı Derne'nin sel sularıyla ikiye bölündüğünü aktardı.

Sel felaketi öncesi ve sonrasına ait uydu fotoğrafları da, şehir merkezinden geçen dar dere yatağının genişlediğini ve dere boyunca uzanan tüm binaların yok olduğunu gösteriyor.

Şehrin diğer bölgelerinde de binaları moloz yığınına dönüştüren geniş çaplı hasar belirgin bir şekilde görülebiliyor.

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BBC'ye konuşan bir bölge sakini, Derne'deki ilk kurtarma çalışmalarının silahlı bir grup tarafından kimsenin şehre girmesine izin verilmediği için sekteye uğradığını söyledi.

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerindeki yerel Derne Zoom hesabından paylaşılan mesajlarda, Derne'nin dörtte birinin "tamamen yok olduğu" belirtilerek, "Sanki buraya bir nükleer bomba düşmüş gibi" denildi.

Hesap 13 Eylül günkü paylaşımda, sular altında kalan sokakların görüntülerini yükledi ve altına da şu notu düştü: "Bir zamanlar Derne adında bir şehir vardı."

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Seller neden bu kadar ölümcül oldu?

Vadi Derne olarak bilinen dere, kentin içinden geçerek denize dökülüyor.

Libyalı meteorolog Ali Buhris BBC'ye yaptığı açıklamada, Derne, Şahhat ve El Merj'in her yıl yoğun yağış bölgeler olduğunu söyledi.

Buhris, Libya'nın şu anda karşı karşıya olduğu aşırı hava koşullarının bir iklim döngüsü olarak kabul edildiğini ve ülkenin kar ya da deprem gibi olağandışı doğa olaylarına tanık olduğunu da sözlerine ekledi.

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Su mühendisliği uzmanları BBC'ye, şehirden yaklaşık 12 km uzaklıktaki üst barajın önce çökmüş olabileceğini ve suyun nehir vadisinden aşağıya, Derne'ye daha yakın olan ve mahallelerin sular altında kaldığı ikinci baraja doğru sürüklenmiş olabileceğini söyledi.

Görgü tanıkları Daniel Fırtınasından kaynaklanan şiddetli yağışların sel sularının Derne sokaklarından akmasına neden olduğunu anlattı. Ancak Pazar günü saat 02.30 sularında Büyük Baraj'da bir patlama duyduklarını ve selin bir saatten kısa bir süre içinde devasa boyutlara ulaştığını söylediler.

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sel Libya

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