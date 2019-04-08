Libya UMH uçakları Vutye Hava Üssü'nü vurdu

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı savaş uçakları, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisince (TM) desteklenen Halife Hafter'e bağlı birliklerin kontrolündeki El-Vutye Hava Üssü'nü vurdu.

Libya El-Ahrar televizyon kanalının askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, UMH'ye bağlı savaş uçakları Vutye Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenledi.

Hafter'e bağlı güçler, ülkenin batısında ele geçirdikleri tek hava üssü Vutye'yi kullanarak Trablus'taki UMH'ye bağlı güçlere hava saldırısı düzenliyor.

Başkent Trablus'a güneybatı yönünde 130 kilometre uzaktaki Vutye Hava Üssü'ne düzenlenen hava saldırısına ilişkin Hafter tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH'ye bağlı birliklerin Sözcüsü Muhammed Kanunu, Hafter'e bağlı güçlere karşı UMH'nin "Burkan al-Gadab (Öfke Volkanı)" operasyonunu başlattığını bildirmişti.

