HABER

Libya UMH uçakları Vutye Hava Üssü'nü vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 01:06 | Son Güncelleme

Libya UMH uçakları Vutye Hava Üssü'nü vurdu

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı savaş uçakları, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisince (TM) desteklenen Halife Hafter'e bağlı birliklerin kontrolündeki El-Vutye Hava Üssü'nü vurdu.

Libya El-Ahrar televizyon kanalının askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, UMH'ye bağlı savaş uçakları Vutye Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenledi.

Hafter'e bağlı güçler, ülkenin batısında ele geçirdikleri tek hava üssü Vutye'yi kullanarak Trablus'taki UMH'ye bağlı güçlere hava saldırısı düzenliyor.

Başkent Trablus'a güneybatı yönünde 130 kilometre uzaktaki Vutye Hava Üssü'ne düzenlenen hava saldırısına ilişkin Hafter tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH'ye bağlı birliklerin Sözcüsü Muhammed Kanunu, Hafter'e bağlı güçlere karşı UMH'nin "Burkan al-Gadab (Öfke Volkanı)" operasyonunu başlattığını bildirmişti.

PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
Damat dehşeti! Eşinin babasının evini basıp kurşun yağdırdıDamat dehşeti! Eşinin babasının evini basıp kurşun yağdırdı
Lösemi hastası Minik Öykü için annesi umut olacakLösemi hastası Minik Öykü için annesi umut olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Trablus Vutye Hava Üssü

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den YSK'ya itiraz: İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamı sayılsın

AK Parti'den YSK'ya itiraz: İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamı sayılsın

YSK, AK Parti'nin itirazını reddetti! Oylar yeniden sayılmayacak

YSK, AK Parti'nin itirazını reddetti! Oylar yeniden sayılmayacak

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Damat dehşeti! Eşinin babasının evini bastı: Ölü ve yaralılar var!

Damat dehşeti! Eşinin babasının evini basıp kurşun yağdırdı

Çok acı haber! Eve gelip o halde görünce şoka girdi

Çok acı haber! Eve gelip o halde görünce şoka girdi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da bir deprem daha!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

HDP Şırnak’ın Silopi İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz tutuklandı

HDP'li başkan tutuklandı!

Kadıköy'de silahlı saldırı: 1 ölü

Kadıköy'de silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.