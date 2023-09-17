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Libya'ya yardım için giden kurtarma ekibi kaza yaptı!

17.09.2023 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Libya'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye yardıma giden uluslararası bir ekibin yolda kaza geçirdiğini açıkladı. Kurtarma ekibinin geçirdiği trafik kazasında 5’i Yunan kurtarma ekibinden olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybederken, en az 10 kişi de yaralandı.

Libya'ya yardım için giden kurtarma ekibi kaza yaptı!

Libya’nın doğusunda geçtiğimiz hafta meydana gelen ve binlerce kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin ardından bölgeye gönderilen uluslararası kurtarma ekibi trafik kazası geçirdi. Libya basınında yer alan haberlerde kazanın sel felaketinden en çok etkilenen Derna kenti yakınlarında yaşandığı ifade edilerek, kazada 5’i Yunan kurtarma ekibinden olmak üzere toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, öğle saatlerinde yardım için Libya'ya giden Silahlı Kuvvetlere mensup sağlık personelini taşıyan otobüsün karşı yönden gelen bir araçla çarpıştığı duyuruldu.

TÜRK EKİPLERİ KAZADAN ETKİLENMEDİ!

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Libya’da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye yardım için intikal eden uluslararası bir ekip yolda kaza geçirmiştir. Alınan ilk bilgilere göre can kaybının olmadığı olayda, bölgeye intikal eden Türk ekiplerimiz etkilenmemiştir. Uluslararası ekip hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

BAKAN KOCA: AFETZEDE LİBYA HALKININ YANINDAYIZ

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'ya ulaşan ekiplerimiz, 2 tam donanımlı 4X4 Acil Yardım Ambulansını Derne kentindeki sağlık hizmeti sunumu ve yoğun bakım hastalarının sevklerinin daha güvenli şekilde yapılabilmesi için sağlık idarecilerine teslim etti. 10 Ambulans, UMKE ATAK donanımlı 5 araç, 6 Acil Müdahale Aracı ise ekiplerimizce kullanılıyor. Afetzede Libya halkının yanındayız" ifadelerine yer verdi.

(İHA-DHA)

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sel Libya afad yunan

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