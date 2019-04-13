HABER

Libya'da bir askeri karargahta daha kontrol sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 21:54 | Son Güncelleme

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler Trablus'taki 4. Tugay'ın karargahında kontrolü ele aldı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, başkent Trablus'taki 4. Tugay'ın karargahını kontrol altına aldı.

"Burkan el-Gadab" (Öfke Volkanı) operasyonunun resmi web sitesinde, Trablus'un güneyindeki El-Aziziye bölgesinde yer alan 4. Tugay'ın karargahının UMH'ye bağlı batı bölgesi güçleri tarafından kontrol altına alındığına dair fotoğraflar paylaşıldı.

Aziziye bölgesi bugün darbeci General Halife Hafter'e bağlı militanlar ile Tümgeneral Usame Cuveyli liderliğindeki UMH'ye bağlı batı güçlerinin arasındaki şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.

Hafter'e bağlı güçler 10 Nisan'da 4. Tugay karargahını ele geçirmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda bir haftada 7'si sivil 75 kişinin öldüğünü, 323 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

PARTNER Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
Avrupa Birliği ülkelerinin Büyük Elçileri Hatay’daAvrupa Birliği ülkelerinin Büyük Elçileri Hatay’da
Yerinden fırlayan rögar kapağı bir kişiyi yaraladıYerinden fırlayan rögar kapağı bir kişiyi yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4. tugay Libya Trablus

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

Flaş gelişme! Papağana işkence etmişti....

Flaş gelişme! Papağana işkence etmişti....

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul açıklaması: Yeniden seçim...

CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul açıklaması: Yeniden seçim...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Erzurum’da iki aile arasında kız alma kavgası! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Gaziantep’te sahte içki operasyonu! Hepsi ele geçirildi

Tam 67 bin 392 adet! Hepsi ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Başkentte ikinci vahşet! Çöp torbalarının içinde bulundular

Başkentte vahşet! Çöp torbasından çıktı

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.