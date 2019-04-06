"Libya'da diyalog konferansının bu şartlar altında yapılması zor"

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'da düzenlenmesi planlanan ulusal diyalog konferansının bu şartlar altında yapılmasının zor olduğunu belirtti.

Selame, başkent Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nde düzenlediği basın toplantısında, BM'nin bir yıldır Libya'da ulusal diyalog konferansı yapılması için çalıştığını ve bundan vazgeçmeyeceğini ifade etti.

BM Temsilcisi, "Bu şartlar altında konferansın yapılması zor ama eğer mücbir sebepler bizi ertelemek zorunda bırakmazsa daha önce kararlaştırıldığı vakitte yapılmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Libya'daki askeri tırmanış karşısında şaşkınlığa uğradığını kaydeden Selame, "Guterres, tüm taraflara siyasi çözüme dönülmesi gerektiğini iletti." dedi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Saldırının 14-16 Nisan tarihlerinde Libya'da BM gözetiminde gerçekleştirilmesi planlanan ulusal diyalog konferansı öncesinde başlatılması dikkati çekmişti.