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Libya'da Hafter güçlerinden hava saldırısı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 23:34 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter güçlerinden hava saldırısı: 8 yaralı

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, başkent Trablus'un güneyinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlere ait 2 ayrı noktaya ve bir eve hava saldırısı düzenlemesi sonucu 8 kişi yaralandı.

UMH'ye bağlı bir askeri kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin hava saldırısında, Trablus'un güneyindeki Salahaddin ve El-Hadabe bölgelerinde UMH güçlerine ait yerlerin hedef alındığını belirtti.

Kaynak, saldırıda ölen ve yaralanan olmadığını dile getirdi.

Öte yandan, Libya el-Ahrar televizyonu, Salahaddin Bölge Komutanı Muhammed ed-Darrat'a dayandırdığı haberde, Hafter güçlerinin Salahaddin sınırlarında yaşayan bir ailenin yaşadığı evi hedef aldığını duyurdu.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" (Öfke Volkanı) operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei de Er-Raid televizyonuna yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı savaş uçaklarının Salahaddin bölgesinde bir evi hedef aldığını ve saldırıda yaralanan 8 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Görgü şahitleri, Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında bugün çıkan çatışmalarda her iki taraftan da ölenlerin olduğunu, ölenler arasında UMH'ye bağlı Batı Askeri Bölgesi'ne ait 6 kişinin de yer aldığını aktardı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık iki aydır devam ediyor.

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