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Libya'da Hafter güçlerinin saldırısında 3 çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:27 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter güçlerinin saldırısında 3 çocuk hayatını kaybetti

TRABLUS (AA) - Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a düzenlediği havan saldırısında 3 çocuk yaşamını yitirdi.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki Salahaddin bölgesinde sivil yerleşim alanını hedef aldığı belirtildi. Havan saldırısı sonucu bir evde bulunan 3 çocuk hayatını kaybetti.

Açıklamada, Hafter güçlerinin eş zamanlı olarak Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'na da hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Hafter'e bağlı savaş uçaklarının geçen hafta Trablus'un Fernac bölgesindeki sivil alanlara rastgele düzenlediği saldırılar sonucu da 3 küçük kız kardeş yaşamını yitirmiş, anne ve bir erkek kardeş ise yaralanmıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
General Halifa Hafter Libya Trablus

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