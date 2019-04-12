Libya'da Terhune 7. Tugayı dengeleri nasıl etkileyecek?

TRABLUS (AA) - MUSTAFA DALA - Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in başkent Trablus'a başlattığı saldırının seyrini başkent yakınında konuşlanan Terhune 7. Tugayı'nın değiştirebileceği belirtiliyor. Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentinde konuşlu 7. Tugay, sahayı tanıması, yeterliliği, militanların iyi organizasyonu ve donanımı ile başkent için tehdit unsuru olabilecek en güçlü silahlı grup sayılıyor. Hafter'in bu tugay ile koalisyon yapması halinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin başkenti korumak için 2 cephede mücadele etmek zorunda kalacağı ifade ediliyor. Selefi görüşü benimseyen El-Kani ailesinden çok sayıda kişinin yer aldığı 7. Tugay, bu sebeple El-Kaniyyat olarak da tanınıyor. Tugay bünyesinde daha önce devrik lider Muammer el-Kaddafi yönetimine bağlı 32. Tugay ve Muhammed el-Magrif Birliklerinin katılımıyla yaklaşık 5 bin milis yer alıyor. Terhune 7. Tugayı komutanları, UMH'deki eski müttefiklerinden intikam almak için daha önce karşı karşıya geldikleri Hafter ile koalisyon yapmış gibi görünüyor.

Hafter'in Trablus'u ele geçirme emri vermesinin ardından Terhune'deki 9. Tugay da başkente saldıranlar arasında yer aldığını açıkladı. Bunun üzerine 7. Tugay ise yayımladığı yazılı açıklamada, Terhune 9. Tugayı ile idari ve askeri hiçbir bağlarının olmadığını belirtme gereği duydu. Ancak Terhune Belediye Başkanı İyad Elbi, 7. Tugay'ın UMH'ye bağlı güçlere karşı çok sert çatışmalara girdiğini belirtti. - Hafter'e yakın basın organları doğruladı Hafter'e yakın medya organlarının haberlerinde Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde UMH'ye karşı mücadele eden 9. Tugay'ın, 7. Tugay unsurlarından oluştuğuna dair bilgiler paylaşıldı. 9. Tugay'ın Trablus'u ele geçirmek için uyguladığı askeri taktiklere bakılırsa, 7. Tugay'ın 2018'de ilerlediği eksende hareket ettiği görülüyor. 7. Tugay da geçen yıl aynı taktikle 2014'ten bu yana kullanılmayan Uluslararası Trablus Havalimanı'na, sonrasında ise başkentin güneydoğusundaki Kasr bin Gaşir, Ayn Zara ve Salahaddin bölgelerine doğru saldırılar gerçekleştirmişti.

- 7. Tugay 2014-2016 arası Hafter destekçilerine karşı savaşıyordu Hafter'e bağlı güçler 2014-2016 yıllarında başkente ulaşma konusunda başarılı olamadı çünkü o dönem 7. Tugay, Hafter karşıtı Fecr-i Libya güçleri safında yer alıyordu. Hafter destekçileri o dönem 7. Tugay'a karşı yürüttükleri savaşta başta havalimanı olmak üzere diğer kentlerde başarısız olup ağır yenilgiler aldı. - Terhune 7. ve 9. Tugayları arasındaki benzerlik 7. Tugay'ın 2018'deki savaş taktiklerinin 9. Tugay'ın kullandıkları ile gösterdiği benzerlik, 9. Tugay'ın aynı savaşçılara, aynı silahlara ve aynı taktiklere sahip oldukları izlenimini uyandırdı. Terhune 7. Tugay'ı 2018 yazında eski 22. Tugay'ın desteğiyle "kamu malı yiyenleri kovmak" için Trablus'a saldırmasıyla adını duyurdu. UMH'ye bağlı olduğunu açıklasa da hükümet 7. Tugay'ın feshedildiğini belirtti. Trablus Devrimcileri Birliklerini geçen ağustos ayında yenerek Trablus Uluslararası Havalimanı'nı ele geçiren 7. Tugay, başkentte ilerleyerek nüfus yoğunluğu yüksek olan merkeze yakın Ebu Selim Mahallesi'ne kadar ulaştı ve burada sokak çatışmaları yaşandı.