Libya'da Trablus güçleri Hafter'e karşı ilerliyor

LİBYA (AA) - Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin, Halife Hafter'e bağlı silahlı milislerin elinde tuttuğu Ayn Zara hattını kontrolü altına aldığı bildirildi.

Libya'da Febrayer televizyon kanalının sosyal paylaşım sitesindeki habere göre, Albay Cemal et-Triki UMH'ye bağlı güçler, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara hattını ele geçirdi.

Haberde ayrıca UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab kuvvetlerinin Trablus'ta Hafter'in milislerine karşı Tavişa hattında ilerleme kaydettiği belirtildi.

Öte yandan UMH kuvvetlerinden Terörle Mücadele Gücü (TMG), kendilerine bağlı bir merkeze Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hava saldırısı düzenlenmesini kınadı.

Uluslararası meşruiyete sahip UMH, eylül ayında BAE'yi, Libya'da yasal yönetime karşı darbe girişimini desteklediği gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etmişti. Trablus yönetimi aynı dönemde, BAE'ye ait savaş uçaklarının, başkentin 450 kilometre doğusunda sivil stratejik hedefleri bombalayarak Halife Hafter güçlerine destek olduğunu duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

