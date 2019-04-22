HABER

Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 254'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 11:44 | Son Güncelleme

Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 254'e yükseldi

TRABLUS (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 254'e yükseldiğini duyurdu.

DSÖ'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'a başlattığı saldırılar sonrası yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 254 kişinin öldüğü, bin 228 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca çatışmalarda yaralanan 152 kişinin ameliyat edildiği ve bu kişilerden 89'unun sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Örgütten önceki gün yapılan açıklamada, söz konusu çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 220, yaralı sayısı ise bin 66 olarak aktarılmıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık iki haftadır çatışmalar yaşanıyor.

PARTNEREski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydıEski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydı
Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay: "Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar”Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay: "Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar”
Milas'ta boğalar, Bafa Zeytinspor yararına güreştirildiMilas'ta boğalar, Bafa Zeytinspor yararına güreştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık Örgütü Libya Trablus

En Çok Okunan Haberler

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

'VAR herkesin bombasını patlattı'

'VAR herkesin bombasını patlattı'

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın! Bambaşka görüntüye kavuştu

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın!

400 yıllık tarihi hamam yenilenmeyi bekliyor

400 yıldır orada! Kitabesi yok ama...

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Yakalanarak Türkiye'ye getirildiler

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Türkiye'ye getirildiler

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! Faillerden biri daha yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Son dakika: Çok sayıda astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.