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Libya'daki UMH birlikleri, Hafter'i destekleyen "çok uluslu güçlerin" mevzilerini hedef aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 18:00 | Son Güncelleme

Libya'daki UMH birlikleri, Hafter'i destekleyen "çok uluslu güçlerin" mevzilerini hedef aldı

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneyinde General Halife Hafter'i destekleyen çok uluslu güçlerin mevzilerinin hedef alındığını açıkladı.

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyon Odasının Facebook hesabından yapılan açıklamada, topçu birlikleri ve havan bölüğünün, Trablus'un güneyindeki El-Hallatat ekseninde Hafter'e bağlı çok uluslu güçlerin mevzilerini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, hedef alınan mevzilerdeki zayiata ilişkin bilgi verilmedi.

UMH, artan saldırı tehdidine karşı dün Trablus'ta güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığını duyurmuştu.

UMH tarafından 10 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, General Halife Hafter'i destekleyen yabancı güçler işaret edilerek, "çok uluslu" güçlerin 6 Aralık'ta Trablus'a girmeyi planladığı yönünde bilgi alındığı ve saldırı planlarının boşa çıkarıldığı belirtilmişti.

İçişleri Bakanı Fethi Başağa da daha önce yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Rus güvenlik şirketi Wagner ve Sudan'daki Cancavid milislerinden oluşan paralı askerlerle Hafter güçlerine destek verdiğini duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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