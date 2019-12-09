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Libya'daki UMH: Çok uluslu kuvvetlerin Trablus'a girme planını bozduk

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 00:01 | Son Güncelleme

Libya'daki UMH: Çok uluslu kuvvetlerin Trablus'a girme planını bozduk

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), çok uluslu kuvvetlerin cuma günü başkent Trablus'a girme planının başarısızlığa uğratıldığını açıkladı.

UMH'ya bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı yazılı açıklamada, General Halife Hafter'i destekleyen yabancı güçlere işaret ederek birkaç gün önce çok uluslu güçlerin cuma günü Trablus'a girmeyi planladığını ve planlarını "Cuma Zaferi" olarak adlandırdıkları yönünde bilgi aldıklarını ifade etti.

Bu bilgileri ciddiyetle ele aldıklarını, profesyonel ve asgari askeri çaba ile saldırıyı başarısızlığa uğrattıklarını belirten Kanunu, silahlı saldırganları dar bir alanda kıstırdıklarını ve bu "hayalperestler" atağa geçmeden planlarını boşa çıkardıklarını vurguladı.

Kanunu, birliklerinin, dün ve bugün mevzilerin çoğunda taktiksel görevlerini yerine getirdiği, kendilerine verilen tüm görevleri profesyonelce ifa ettiği ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını kaydetti.

Operasyonlar sırasında dün bir savaş uçağının düşürüldüğü bilgisini veren Kanunu, böylece düşürülen uçak sayısının 15'e yükseldiğini aktardı.

UMH'ya bağlı Burkan el-Gadab Operasyon Odası dün Trablus'un güneyindeki Hallatat bölgesine hava saldırısı düzenleyen Halife Hafter'e bağlı MİG-23 tipi bir savaş uçağının başkentin güneyindeki Yermuk bölgesinde vurulduğunu ve uçağın Zaviye kentine düştüğünü duyurmuştu.

UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, daha önce yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'e Rus şirketi ve Sudan'daki Cancavid milislerinden oluşan paralı askerlerle destek verdiğini duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
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