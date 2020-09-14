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Lider yine değişti: Saudi Aramco Apple'ı geçti, dünyanın en değerli şirketi oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2020 16:07 | Son Güncelleme

Dünyanın en değerli şirketi yarışında Saudi Aramco, Apple'ı ikinciğe itti. Eylül ayında yüzde 17 değer kaybeden Apple, dünyanın en değerli şirketi unvanını tekrar gelirlerini artıran Saudi Aramco'ya kaptırdı.

Lider yine değişti: Saudi Aramco Apple'ı geçti, dünyanın en değerli şirketi oldu!

Apple, geçtiğimiz aylarda 2 trilyon dolarlık bir değere ulaşmıştı ve bu unvana sahip ilk ABD'li şirket olmuştu. Fakat Apple'dan önce Saudi Aramco, dünyanın ilk 2 trilyon dolar değerine ulaşan şirketi unvanını kazanmıştı. Üstelik koronavirüs salgınının ekonomik etkileri hissedilmeden önce de Saudi Aramco, dünyanın en değerli şirketiydi. Fakat koronavirüs döneminde düşen petrol fiyatları, Aramco'nun yüzde 6.4 değer kaybetmesine neden oldu ve dünyanın en değerli şirketi unvanı iPhone ve iPad'lerin üreticisi Apple'a geçti. Fakat yaşanan son gelişmeler ile birlikte zirvede tekrar değişiklik yaşandı.

SAUDİ ARAMCO APPLE'I GERİDE BIRAKTI

Saudi Aramco, hisselerinde yüzde 1.1'lik bir artış yaşadı. Apple'ın hisseleri ise eylül ayında yüzde 17 değer kaybetti. Böylece Saudi Aramco liderliği tekrar ele geçirdi ve dünyanın en değerli şirketi oldu. Dünyanın en değerli şirketi olan Saudi Aramco'nun Arabistan merkezli bir petrol şirketi olduğunu belirtelim.

Saudi Aramco

APPLE TEKRAR LİDERLİĞİ ALABİLİR

Dünyanın en değerli şirketi sıralamasında ikinci sıraya gerileyen Apple'ın şu anki değeri ise 2 trilyonun biraz gerisinde, 1.9 trilyon dolar seviyesinde. Fakat Apple'ın 15 Eylül (yarın) düzenleyeceği Apple etkinliğinde tanıtacağı ürünlerle birlikte tekrar hisse değerinde bir artış yaşayabileceği ve böylece tekrar liderliği alabileceği konuşuluyor.

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