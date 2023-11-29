Liderler bir araya geldi, gözler Ankara'da! Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi başladı

Ankara'da gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesine çevrildi. Erdoğan'ın görüşme öncesi gazetecilerin Bahçeli ile görüşmeye dair sorusuna verdiği tepki dikkat çekmişti. Liderler Beştepe'de bir araya geldi.
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