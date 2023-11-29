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  4. Liderler bir araya geldi, gözler Ankara'da! Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi başladı

Liderler bir araya geldi, gözler Ankara'da! Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi başladı

29.11.2023 15:43 | Son Güncelleme:
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Ankara'da gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesine çevrildi. Erdoğan'ın görüşme öncesi gazetecilerin Bahçeli ile görüşmeye dair sorusuna verdiği tepki dikkat çekmişti. Liderler Beştepe'de bir araya geldi.

Liderler bir araya geldi, gözler Ankara'da! Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki kritik görüşmesi saat 15.30 itibarıyla başladı.

Liderlerin gündeminde yerel seçimlere yönelik yol haritası, Erdoğan'ın 50+1 çıkışı gibi konuların bulunduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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