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Liderlerden, Erdoğan'a tebrik telefonu! ABD'den tahıl koridoru anlaşmasının uzamasıyla ilgili ilk açıklama

17.05.2023 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan ve Malezya liderleri telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti. Öte yandan Erdoğan akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını bildirmişti. ABD'den yapılan açıklamada anlaşma süresinin uzamasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Liderlerden, Erdoğan'a tebrik telefonu! ABD'den tahıl koridoru anlaşmasının uzamasıyla ilgili ilk açıklama

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 49,5 oy olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bazı liderler arayarak tebrik etti. İkinci tur için başarı dileyen liderler, seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Öte yandan ABD'den de Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasıyla ilgili ilk açıklama geldi.

TEBRİK TELEFONLARI

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçimin ikinci turunda da başarılar diledi ve seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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ABD, MEMNUNİYETLE KARŞILADI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatıldığı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ve Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in (BM) bu konudaki ortak çabasını güçlü bir şekilde desteklediklerini bildirdi.

Günlük basın toplantısında Patel, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılması açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, BM ve Türkiye'nin küresel gıda ve tahıl fiyatlarını düşük tutmak için gösterdikleri çabaları güçlü bir şekilde destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Patel, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasının önemine vurgu yaparken Rusya'yı eleştirdi.

Dünyanın birkaç haftada bir Moskova'ya tahıl koridorunun önemini hatırlatmak zorunda kalmaması gerektiğini söyleyen Patel, şöyle konuştu:

"Birkaç haftada bir Moskova'ya sözlerini tutmaları ve insanların açlığını Ukrayna'ya karşı savaşlarında silah olarak kullanmalarına son vermelerini hatırlatmak zorunda kalmamalıyız. Rusya'ya tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşması için denetimleri engellemeyi bırakması gerektiğini hatırlatmak zorunda kalmamalıyız. Dünyanın Karadeniz Tahıl Girişimine ihtiyacı var."

Rusya'nın Ukrayna ile savaşını sona erdirmesi gerektiğini ifade eden Patel, savaşın sona ermesinin tarımsal ticaretin normale dönmesine ve küresel gıda güvenliğinin önemli ölçüde iyileşmesine olanak sağlayacağını belirtti.

UZATMA KARARINI ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ukrayna, Rusya Federasyonu ve BM teknik heyetleri mayısın başında İstanbul'da görüşürken, 10-11 Mayıs'ta da ülkelerin savunma bakan yardımcılarının katılımıyla dörtlü formatta bir araya gelinmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dörtlü formattaki toplantılara yönelik değerlendirmesinde, "İstanbul'daki toplantı olumlu geçti. Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor." ifadesini kullanmıştı.

30 MİLYON TONDAN FAZLA TAHIL TAŞINDI

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru"ndan geçen tahıl miktarı, 30 milyon 250 bin tonu aştı.

Devam eden sevkiyat kapsamında Ukrayna limanlarından dün itibarıyla ayrılan gemi sayısı 951'e ulaştı.

Koridordan geçen tahılların yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşındı.


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Recep Tayyip Erdoğan abd

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