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Lima Grubu'nda "Venezuela'ya askeri müdahaleye red bildirisi" çatlağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 00:18 | Son Güncelleme

Arjantin, Brezilya, Guatemala, Kosta Rika, Meksika, Honduras, Paraguay, Peru, Santa Lucia ve Şili'nin katıldığı ve "Venezuela'ya yönelik herhangi bir askeri müdehalenin" reddedildiği açıklamada, Guyana, Kanada, Kolombiya ile Panama'nın isimleri yer almadı - Kolombiya Dışişleri Bakanlığı grubun diğer üyeleri gibi kendilerinin de şiddeti reddettiklerini fakat "bildirinin tamamında mutabakat sağlanmadığını" açıkladı

BOGOTA (AA) - Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun, “Venezuela’ya yönelik herhangi bir askeri müdahaleyi” reddettiği son bildirisinde Guyana, Kanada, Kolombiya ve Panama yer almadı.

Peru Dışişleri Bakanlığının internet sayfasından, siyasi ve ekonomik durum nedeniyle bölge ülkelerine göç vermeye devam eden Venezuela ile ilgili Lima Grubu adına yazılı açıklama yapıldı.

Venezuela’da başka ülkeler tarafından zor kullanma ihtimallerinden ya da ülkenin bu yönde tehdit edilmesinden endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, Lima Grubu'nun, “Venezuela’ya yönelik herhangi bir askeri müdahaleyi içeren söylem ve eylemleri reddettiği” vurgulandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun zaferiyle neticelenen son seçimleri tanımadığını daha önce ilan eden Lima Grubu, bu açıklamada ayrıca bu ülkedeki “demokrasinin yeniden tesis edilmesi, ağır ekonomik, sosyal ve insani krizin hafifletilmesi için” çalışma iradelerinin sürdüğünü kaydetti.

Venezuela’nın içinde bulunduğu durumdan çıkması için alınacak inisiyatifleri teşvik edeceğini bildiren Lima Grubu, bu ülkenin hükümetine “insan hakları ihlallerine, siyasi tutuklamalara son vermesi ve güçler ayrılığı ilkesine saygı duyması” çağrısı yaptı.

Açıklamada, Arjantin, Brezilya, Guatemala, Kosta Rika, Meksika, Honduras, Paraguay, Peru, Santa Lucia ve Şili’nin isimleri yer alırken Guyana, Kanada, Kolombiya ve Panama’nın isimlerinin bulunmayışı dikkati çekti.
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- “Bildirinin tamamında mutabık değiliz”

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili AA muhabirinin sorusu üzerine yapılan yazılı açıklamada, Lima Grubu ile aynı amaçların paylaşıldığı fakat “bildirinin tamamında mutabakat sağlanmadığı” için imzalanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, Kolombiya’nın da grubun diğer üyeleri gibi şiddeti reddettiğinin altı çizildi.

Venezuela halkının, "şeffaf süreçler ve garantilerle düzenlenecek seçimlerle bir hükümet seçebilmesinin" önemine vurgu yapılan açıklamada, Kolombiya’nın bu hususta bütün diplomatik ve siyasi girişimlerde bulunmaya devam edeceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya Lima Grubu Peru Venezuela

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