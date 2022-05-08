HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Linda Thomas-Greenfield'in Türkiye ziyareti ertelendi

Linda Thomas-Greenfield'in Türkiye ziyareti ertelendi

08.05.2022 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in Türkiye ziyaretinin ertelendiği duyuruldu.

Linda Thomas-Greenfield'in Türkiye ziyareti ertelendi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretin ertelendiği bildirildi.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Thomas-Greenfield'in Türkiye'ye 9 Mayıs'ta yapmayı planladığı ziyaret ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Thomas-Greenfield'in 9-10 Mayıs'ta Brüksel'deki "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi 6. Brüksel Konferansı" kapsamındaki ziyaretinde ise bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

eb

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEKTİ

Daha önce 8-9 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Suriye sınırına gideceği açıklanan Thomas-Greenfield, AA'ya açıklamalarda bulunmuştu.

Türkiye ziyareti öncesi AA muhabirine konuşan Thomas-Greenfield, "Sınırı ziyaret ederek son durumu göreceğim ve bu şekilde sınır kapısının açık kalmasını daha iyi savunabileceğim. Başka kapıların açılması için de uğraşacağım. Bu (sınır kapısının açık kalması) sadece bizim çıkarımıza değil, Rusya'nın da çıkarına." demişti.

Thomas-Greenfield, sınır kapısının kapanması durumunda neler olacağını ise "Sınır kapısı kapanırsa bu, binlerce Suriyelinin aç kalacağı anlamına geliyor ve kimsenin bunu görmek isteyeceğini sanmıyorum. Bu yüzden başarıya, bu sınırı açık tutmaya odaklandım. Sınırı kapatmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz." sözleriyle anlatmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'dan Batı'ya mesaj: Silahlarınızı imha ettikRusya'dan Batı'ya mesaj: Silahlarınızı imha ettik
"Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi"Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi
Toprağa gömülü halde buldu! 20 yıllık cüzdanın sahibi...Toprağa gömülü halde buldu! 20 yıllık cüzdanın sahibi...
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Miami'ye taşınan Petek Dinçöz'den mini etekli poz! Görenler tanıyamadı

Miami'ye taşınan Petek Dinçöz'den mini etekli poz! Görenler tanıyamadı

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

İnce'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken sözler

İnce'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken sözler

Savaşın en dikkat çeken detaylarından biriydi! Dudak uçuklatan fiyata satıldı

Savaşın en dikkat çeken detaylarından biriydi! Dudak uçuklatan fiyata satıldı

Yıllar önce çok konuşulmuştu! O fotoğraftan 9 sene sonra bu kez köprüde...

Yıllar önce çok konuşulmuştu! O fotoğraftan 9 sene sonra bu kez köprüde...

Ukrayna'dan sevindiren haber! Başbakan yardımcısı duyurdu

Ukrayna'dan sevindiren haber! Başbakan yardımcısı duyurdu

İlginizi Çekebilir

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Ünlü ismin cinsellik teklifini açıkladı! “Beni davet etti”

Ünlü ismin cinsellik teklifini açıkladı! “Beni davet etti”

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.