Liposuction operasyonunda devrim!

Liposuction nedir? Liposuction (yağ aldırma) yöntemi vücudun karın, uyluk, kalça ve çene gibi belli bölgelerinde yerleşmiş, zayıflamaya yönelik beslenme ya da tamamlayıcı başka zayıflama yöntemlerine karşılık yanıt vermeyen, inatçı yağ dokularının operasyon ile alınması ve vücut hatlarının yeniden şekillendirilmesi için yapılan estetik cerrahi bir yöntemdir. Liposuction kilo verme amaçlı değil, yağları azaltmak için yapılır. Kimler liposuction yaptırabilir? Liposuction öncesi mutlaka bilmeniz gerekenler! Liposuction, yağ aldırma yaptırabilmek için öncelikle hastalar operasyon öncesi ve sonrası ile ilgili tüm detayları içeren kapsamlı bir bilgilendirme aşamasından geçmelidir. Bu şekilde operasyon sonrası için hem hasta gerçekçi beklentilere sahip olacak, hem de doktor ile birlikte uyum içinde tedavi ve iyileşme sürecine katkıda bulunacaktır. Liposuction birçok yerde lanse edildiği gibi, hızlı kilo verme operasyonu değil, bölgesel incelme ve vücut biçimlendirme için kalıtsal yağlardan kurtulma yöntemidir. Liposuction ameliyatı için karar veren kişinin bu gerçeği bilip kabul ediyor olması önemlidir. Liposuction yöntemi fazla kilolu kişilerin kilo vermesi değil, sağlıklı bir vücuda sahip olmasını amaçlar. Her estetik operasyonda olduğu gibi liposuction yaptıracak kişilerin ameliyat öncesinde kapsamlı sağlık taramasının yapılması önemlidir. Yine hamile ya da emzirme döneminde olan kadınlar liposuction yaptırmamalıdır. Cilt yaşının da gözden geçirilmesi önemlidir. Yaş ilerledikçe cilt elastikiyetinin azalması ve yaşlı ciltlerin genç ciltler kadar etkili sonuçlar alamaması nedeniyle, liposuction ardından cilt germe gibi ek estetik operasyonlara ya da cildi germeye yardımcı olacak uygulamalara ihtiyaç olabileceğini de belirtmek gerekir. Bu uygulamalara da yin doktorunuz kontrol altında karar verecektir.

Genel sağlık durumunuzun iyi olduğuna emin olmadan yaptırmayın! Liposuction operasyonu şeker hastalığı, kalp ya da akciğer rahatsızlıkları ve vücutta dolaşım sorunları yaşayan hastalarda risklidir. Yakın bir zamanda, liposuction yapılacak bölgeye yakın bir bölgede ameliyat geçirildiyse yine aynı şekilde liposuction yaptırmak için hastanın beklemesi gerekir. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına hastaların sağlık geçmişleri ile ilgili tüm detayları doktorları ile önceden paylaşmaları kendi sağlık durumları açısından çok önemlidir. Hastanın yağ aldırma operasyonu konusunda tüm detaylara sahip olarak gerçekçi beklentileri olması, bu operasyon sonucunda ne istediğini bilmesi, cerrahi operasyonun sonucunda gerekli olan iyileşme dönemi hakkında ve operasyon konusunda var olan riskler ile ilgili bilgi sahibi olması, psikolojik olarak da böyle bir operasyon geçirmeye hazırlıklı olması önemlidir. Operasyon öncesi yapılması gerekenler ve operasyon sonrası iyileşme süreci ile ilgili bilgi edinilmesi ve planlama yapılması faydalı olacaktır. Ameliyattan sonra sergileyeceğiniz davranış çok önemli Uzun süreli olarak kilo vermek için hem beslenme hem de egzersiz ile başarı elde edemeyenler ya da obezite şeklinde aşırı kilolu olan kişilerin kilo verme konusunda tıkanma noktasına geldikleri zaman düşünmeleri gereken bir operasyondur. Rejim ile kilo vermeye devam ediyorsanız, bu operasyonu kilo verme sürecinin sonuna geldiğinizde düşünmelisiniz. İnatla kalan yağların gittiğini ve vücut şeklinizin eski haline yaklaştığını gördüğünüzde yeniden motive olabilirsiniz. Ancak ameliyat bir motivasyon aracı olmamalıdır. Ameliyattan sonra da beslenmenize dikkat etmeli, doktorunuzun izin verdiği zamanda da egzersizlere başlamalısınız. Doğum yapan kadınlar için ideal zaman doğumu takip eden birinci yılın sonu olacaktır. Bu sürede hem şişlik ve fazla kilolar azalacak, hem de deride sarkma ve çatlakların durumu da netleşmiş olacaktır. Ancak ikinci gebelik düşünülüyorsa, bu operasyon ikinci doğumdan sonra düşünülmelidir. İki doğum arasında liposuction yapılmaz.

Liposuction hangi bölgeler için tercih edilir? Liposuction operasyonu zayıflama ve kilo verme amaçlı yapılmamalıdır. Lipsuction, yağ aldırma operasyonudur ve vücudun kontürünü düzeltmek için tercih edilir. Hedef sadece incelmek olmalıdır. Sadece bölgesel yağlanma konusunda sıkıntı yaşayan bölgeler için düşünülmelidir. Genellikle liposuction operasyonu için tercih edilen alanlar: Basen

Karın bölgesi

Bel ve simit denilen bel çevresi

Kollar

İç bacak bölümleri

Erkeklerde meme bölgesi Operasyon öncesi yapılması gerekenler Liposuction operasyonu düşünmeye başlayan kişilerin bu konu ile ilgili araştırma yaparken, konusunda uzman ve deneyimli bir doktor tercih etmeleri önemlidir. Hasta-doktor uyumu ve hastaların operasyon öncesinde çok iyi şekilde dinlenerek bilgilendirilmesi gerekir. Operasyonun yapılacağı yer de önceden gezilerek teknolojik ekipman hakkında bilgi alınmalıdır. Aksi halde yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından yapılan ameliyatlar, ilerleyen süreçte çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Liposuction yaptırmaya karar veren herkesin, daha önceden bu operasyonu yaptıran kişilerden bilgi alması da faydalı olacaktır. Hastalar kendilerini nelerin beklediği konusunda çok daha rahat ve gerçekçi bilgi sahibi olacaktır.Liposuction konusunda bir diğer önemli konu ise yağ aldırma işleminde operasyon sırasında doktorun hangi teknolojiyi kullanacağıdır. Kullanılan teknolojinin hastanın vücut yapısı ve sağlık durumuna göre belirlenmesi gerekir. Her hastanın vücut yapısı ve sağlık durumu farklılık gösterir.

Operasyon sonrası yapılması gerekenler Liposuction operasyonu sonrasında hastanın vücudunda bulunan sıvı dengesi yakından takip edilmelidir. Hasta operasyon sırasında belirli bir ölçüde sıvı kaybettiğinden ve liposuction operasyonu esnasında kullanılan ilaçların tansiyon düşürücü olması nedeniyle bir gün süre ile hastanede takip edilmesi önerilir. Operasyon sonrasında ciltte toparlanmanın olması açısından liposuction yapılan alan bölgesel korse ile sıkıca flasterlenir; hasta ayağa kalkıp yürümeye başladığında korse kullanımına geçilir. Korse giyilmemesi liposuction yapılan bölgede girintili çıkıntılı bir görünüm olmasına yol açabilir. Cilt altı dokuya çok ince kanüller yardımı ile girilerek bölgedeki yağın vakum ile emilmesi nedeni ile bu bölgelerde morluklar, şişlikler ya da hissizlik yaşanabilir. Bu durumların hepsi bir kaç hafta içinde geçecektir. Kalıcı durum olmaz. Ancak hissizlik durumu daha uzun sürebilir. Liposuction sonrası doktorun izin vereceği süre sonunda, mutlaka spor ve sağlıklı beslenme düzeninize devam etmeniz önerilir. Bu konuda bir diyetisyenden yardım almanız daha faydalı olacaktır. Liposuction sırasında cilt altındaki tüm yağın alınmadığını, sadece fazla olan miktarın alındığını asla unutmayın. Liposuction kalıcıdır, ancak kilo alımı ile yağlanma başka bölgelerde yaşanabilir. Bune engel olmak için dikkat edilmesi gerekir.