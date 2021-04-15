Lise ve ortaokul sınavları iptal mi? Bakanlıktan açıklama

Artan vaka sayıları sebebiyle okulların sınav takvimleri sürekli değişiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, yapılan değişiklikleri öğrenciler ve velilerle paylaşıyor. Bir süredir uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimle okullarına devam etmeye çalışan öğrenciler için yeni sınav takvimi de açıklandı. Peki lise ve ortaokul sınavları iptal mi?

SINAVLAR İPTAL Mİ OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi. Sınavların iptali ile ilgili henüz net bir karar alınmadı.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.

MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.