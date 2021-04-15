HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Lise ve ortaokul sınavları iptal mi? Bakanlıktan açıklama

Lise ve ortaokul sınavları iptal mi? Bakanlıktan açıklama

15.04.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Nisan itibariyle yapılan Kabine toplantısının ardından Ramazan ayı ile ilgili de bazı yeni kararlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yaptığı açıklamaya göre, lise ve ortaokul sınavları ile ilgili de yeni gelişmeler belli oldu. Birçok öğrenci ve velinin dikkatle takip ettiği ortaokul ve lise sınavları hakkında karar belli oldu. İçişleri Bakanlığı, lise ve ortaokullarla ilgili de yeni düzenlemeleri paylaştı.

Lise ve ortaokul sınavları iptal mi? Bakanlıktan açıklama

Artan vaka sayıları sebebiyle okulların sınav takvimleri sürekli değişiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, yapılan değişiklikleri öğrenciler ve velilerle paylaşıyor. Bir süredir uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimle okullarına devam etmeye çalışan öğrenciler için yeni sınav takvimi de açıklandı. Peki lise ve ortaokul sınavları iptal mi?

SINAVLAR İPTAL Mİ OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi. Sınavların iptali ile ilgili henüz net bir karar alınmadı.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.

MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

ziya selçuk3

Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada,

"Biz bugünü kurtarmanın peşinde değiliz. Ben bütün dersleri, sınavları iptal etsem çok hoşa gider mi bu? Büyük kesimin hoşuna gider, ama bu geleceğin hoşuna gitmez. Bu çocukların önüne dağ gibi yığılacak birtakım müfredatın hoşuna gitmez. Önümüzdeki dört beş senenin riski var şu anda. Biz bu riski dikkate alarak karar vermek zorundayız. Güne bakarak karar veremeyiz.

"Tam zamanlı okula kavuşmayı en çok kendisinin istediğini dile getiren Selçuk, aşılanma sürecinin hızına ve yerli aşının ortaya çıkma tarihine bağlı olarak önümüzdeki öğretim yılının başında çok kısmı kontrollü de olsa salgının düzelebileceğini değerlendirdiklerini ve bütün hazırlıkları buna göre yaptıklarını söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdüNepal'den geldi Avustralya kabusu oldu! 700 bin dolar harcadığı ev dehşete düşürdü
Kan vermek orucu bozar mı?Kan vermek orucu bozar mı?
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı

En Çok Okunan Haberler

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

Yeni tedbirleri açıkladı: AVM'ler kuaförler...

Yeni tedbirleri açıkladı: AVM'ler kuaförler...

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

81 ilde bugün başlıyor!

81 ilde bugün başlıyor!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İllere göre haftalık vaka sayıları!

İllere göre haftalık vaka sayıları!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.