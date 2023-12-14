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Liseli kıza fırında cinsel istismar! 'Bir anlık cahillikti' dedi, mahkeme affetmedi

14.12.2023 17:45 | Son Güncelleme:
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Adana’da R.A. (63), işlettiği fırında çalışan lise öğrencisi E.A.’ya (16) cinsel istismarda bulundu. R.A. mahkemede, "Bir anlık cahillikti, neden yaptım bilmiyorum. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Pişmanım" diyerek kendini savundu. Mağdur E.A. ise ifadesinde, "Fiziksel temasları son iki haftada neredeyse her gün oluyordu. Bazen bana aşkım, balım diyordu. Bazen de bana telefonundan açık seçik videolar izletiyordu. Şikayetçiyim” dedi. Fırıncı R.A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Liseli kıza fırında cinsel istismar! 'Bir anlık cahillikti' dedi, mahkeme affetmedi

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir fırında çalışan lise öğrencisi E.A., 28 Ekim’de polis merkezine giderek, çalıştığı fırının işletme sahibi R.A.’nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. R.A., polis ekiplerince ‘çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ZİNCİRLEME İSTİSMAR SUÇLAMASI

Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlanarak R.A. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘çocuğa karşı teşhir’ suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, mağdur beyanı, video kaydı ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, şüphelinin, zincirleme şekilde, farklı zamanlarda mağdura karşı sarkıntılık aşamasında kalan çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğine yer verildi.

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'BİR ANLIK CAHİLLİKTİ'

Davanın Adana 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasına SEGBİS üzerinden katılan tutuklu sanık R.A., "Bir anlık cahillikti, neden yaptım bilmiyorum. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Pişmanım" dedi.

'AÇIK SEÇİK VİDEOLAR İZLETİYORDU'

Mağdur E.A. ise duruşmada verdiği ifadede, "Ben yaklaşık 3 aydır fırında çalışıyordum. Fiziksel şekildeki temasları son iki haftada neredeyse her gün oluyordu. Bazen bana aşkım, balım diyordu. Bazen de bana kendi telefonundan açık seçik videolar izletiyordu. Şikayetçiyim” dedi.

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TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI

Davanın karar duruşmasında taraflar eski ifadelerini tekrarladı. Mahkeme hakimi, sanık R.A.’ya çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz suçlarından toplam 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Duruşma sonrası açıklamada bulunan E.A.’nın avukatı Sahra Düzgün Tucel, "Karar mütalaaya göre verildi. Mahkeme heyeti, sanığa takdir indirimi de uygulamadı” diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Fırıncı Adana fırın
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