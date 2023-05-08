LISS kardiyo nedir, nasıl yapılır? LISS kardiyo ne işe yarar, LISS ve HIIT farkları nelerdir?

Yüksek yoğunluklu egzersizlerin aksine LISS kardiyo, kalori yakımını artırırken aynı zamanda kas yıkımını azaltarak kas kütlesini korumaya yardımcı olur. LISS kardiyo, yürüyüş, hafif tempolu koşu, bisiklet sürme veya yüzme gibi aktivitelerle yapılabilir. Egzersizin yoğunluğu, kalp atış hızınızın yaklaşık %50-70'i arasında olmalıdır. Bu tip kardiyo, haftada 2-3 kez düzenli olarak yapılabilir ve süre, bireysel ihtiyaçlara göre 30-60 dakika arasında değişebilir.
LISS kardiyo düşük yoğunluklu kardiyovasküler aktivitelerle uzun süreli egzersiz yapmayı içeren bir antrenman türüdür. Bu tip kardiyo egzersizi yüksek yoğunluklu egzersizlere göre daha az yoğun olup kalp atış hızınızı düşük seviyelerde tutarak belirli bir süre boyunca sabit bir hızda devam eder. LISS egzersizleri özellikle kalori yakmak, yağ yakımını artırmak, kardiyovasküler dayanıklılığı artırmak ve genel sağlık durumunu iyileştirmek isteyenler için faydalıdır.
LISS kardiyo egzersizleri yüksek yoğunluklu egzersizlere kıyasla daha az yorucudur ve kasları daha az stres altında bırakarak kas kütlesini korumaya yardımcı olabilir. LISS egzersizleri yürüyüş, koşu, bisiklet sürme, yüzme gibi aktivitelerle yapılabilir. Egzersizin yoğunluğu kalp atış hızının yaklaşık %50-70'i arasında olmalıdır. LISS kardiyo egzersizleri genellikle 30-60 dakika arasında sürebilir ve haftada 2-3 kez düzenli olarak yapılabilir.
LISS kardiyo düşük yoğunluklu kardiyovasküler aktivitelerle uzun süreli egzersiz yapmayı içeren bir antrenman türüdür. LISS egzersizleri özellikle kalori yakmak, yağ yakımını artırmak, kardiyovasküler dayanıklılığı artırmak ve genel sağlık durumunu iyileştirmek isteyenler için faydalıdır. LISS kardiyo faydaları:
LISS kardiyo egzersizleri yüksek yoğunluklu egzersizlere kıyasla daha az yorucudur ve kasları daha az stres altında bırakarak, genel sağlık durumunu iyileştirmek isteyen herkes için ideal bir egzersiz türüdür.
LISS kardiyo düşük yoğunluklu kardiyovasküler egzersizler yaparak belirli bir süre boyunca sabit bir hızda devam etmeyi içerir. LISS kardiyo egzersizlerinin nasıl yapılacağı konusunda şu tavsiyeleri izleyebilirsiniz:
LISS kardiyo egzersizleri düşük yoğunluklu olmaları nedeniyle daha az yorucudur ve uzun süreli bir egzersiz planı oluşturmak için idealdir. Başlangıçta süreleri ve yoğunlukları artırarak zamanla vücudunuzun ihtiyacına göre uyarlama yapabilirsiniz.
LISS (Low-Intensity Steady State) ve HIIT (High-Intensity Interval Training), iki farklı kardiyovasküler egzersiz yöntemidir ve aralarında bazı farklılıklar vardır:
Her iki egzersiz yöntemi de farklı amaçlar için kullanılabilir ve kişisel tercihler, hedefler ve fiziksel yetenekler dikkate alınarak seçilebilir.
LISS (Low-Intensity Steady State) egzersizi, düşük yoğunluklu aerobik egzersizlere dayanır. LISS antrenman örneği:
Bu programı herhangi bir düz zeminde yürüyerek de yapabilirsiniz. LISS egzersizinin ana amacı, düşük yoğunlukta uzun süreler boyunca kalori yakımını arttırmaktır. Ancak, egzersiz hedeflerinize göre süre, yoğunluk ve tekrarları değiştirebilirsiniz.