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Listede birinci sıradaydı! Ordu'da ölümlü vakalar 10 günde 1'e düştü, 4 ilçede vakalar sıfırlandı

24.06.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de nisan ayının başında en fazla vakanın olduğu il olan Ordu'da, alınan tedbirler ve aşılama çalışmalarıyla vaka sayılarındaki gerileme sürüyor. Kentin 4 ilçesinde vakalar sıfırlanırken, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, "Yoğun bakımda ağır hastalarımız kalmadığı gibi, vakadan ölüme dönüşme sıklığımız 10 günde 1 olarak gerçekleşiyor" dedi.

Listede birinci sıradaydı! Ordu'da ölümlü vakalar 10 günde 1'e düştü, 4 ilçede vakalar sıfırlandı

Koronavirüs vaka sayısında mart ve nisan ayında yüzde 100 artışın görüldüğü Ordu'da, alınan tedbirler ve beraberindeki aşılama ile iyiye gidiş sürüyor. Günlük vaka sayılarının 100'lere gerilediği kentte, Sağlık Bakanlığı koronavirüs güncel risk haritasında, geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 7'lik düşüş görüldü. 19 ilçeye sahip 761 bin nüfusun olduğu kentte, uygulanan sıkı tedbirler sonucu Gürgentepe, Kabadüz, Gülyalı ve Çaybaşı ilçesinde haziran ayında koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bazı ilçelerde de uzun aradan sonra 1'er vakaya rastlanıp, yoğun bakım oranlarında da ciddi gerileme kat edilen kentte; temmuz ayına kadar aşılamaların tamamlanması hedefleniyor.

"VAKA SAYILARI 4 İLÇEDE SIFIRLANDI"

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, kent genelindeki vaka sayılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Alınan tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiğini belirten Kasapoğlu, “Ordu’da sayın bakanımızın açıkladığı gibi atak hızımız yüz binde 55’lere indi. Bu hafta itibariyle atak hızımız 50’nin altında duruyor. İnşallah bu haftayı 50’nin altında tamamlayacağız. Bu atak hızımızın düşmesiyle beraber vakaların sıfır olduğu ilçelerimiz mevcut. Gürgentepe ilçemizde haziran ayının başından itibaren koronavirüs vakası görülmedi. Bu sevindirici. Aynı şekilde Kabadüz, Gülyalı, Çaybaşı gibi ilçelerimizde vakalara rastlanılmamaktadır” diye konuştu.

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"ÖLÜMLÜ VAKALAR 10 GÜNDE 1 GÖRÜLMEYE BAŞLANDI"

Geçen aylarda ölümlü vakaların sıklıkla meydana geldiği kentte durumun değiştiğini ifade eden Kasapoğlu, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; atak hızının ve vaka sayılarının düşmesiyle beraber hastanelerimizdeki yoğunluğumuz tamamen azalmış durumda. Biz artık Covid-19 için ayırdığımız alanları azalttık. Hatta bazı hastanelerimizde tamamen kapattık diyebiliriz. Normal hasta kabul eder pozisyondayız. Yoğun bakımda ağar hastalarımız kalmadığı gibi, vakadan ölüme dönüşme sıklığımız 10 günde 1 olarak meydana geldi" dedi.

"TEMMUZ AYINDA HEDEFE ULAŞACAĞIZ"

Kasapoğlu, temmuz ayında aşılama hedefine ulaşarak vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlamak istediklerini de kaydederek, "Özellikle Ordu’nun aşılama hedef nüfusu 18 yaş üzeri 585 bin olarak görünüyor. Şu ana kadar 511 bininci kişiyi aşılamışız. Toplam 325 bin kişiyi birinci doz olarak, 185 bin kişi de ikinci doz olarak aşıladık. Biz aşılamada çok hızlı gidiyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde, temmuz ayının ortalarında hedef nüfusu yakalamış olacağımıza inanıyorum" ifadelerinde bulundu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ordu
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