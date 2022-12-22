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Lokman Hekim "Bunu yiyen hasta olmaz" diyerek binlerce yıl önce tavsiye etti! Faydaları dudak uçuklatıyor

22.12.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lokman Hekim, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve ünü tüm dünya tarafından bilinen bir hekim. Lokman Hekim'in binlerce yıl önce verdiği tavsiyeler günümüzde de kullanılıyor. Günlük hayatta çok sık tüketmediğimiz bir meyvenin hastalıklara karşı koruduğunu belirten Lokman Hekim "Bunu yiyen hasta olmaz" diyerek o meyveyi tüketmenin ne kadar önemli olduğunu açıklamış.

Lokman Hekim "Bunu yiyen hasta olmaz" diyerek binlerce yıl önce tavsiye etti! Faydaları dudak uçuklatıyor

Lokman Hekim'in tavsiyeleri ve doğal ilaçları yaşadığı dönemden günümüze kadar birçok kişiye ışık tutuyor. Önemli hastalıkların iyileşmesini sağlayabilen doğal besinleri sık sık öneren Lokman Hekim, 'Bunu yiyen hasta olmaz'' diyerek kızılcık meyvesinin önemini vurguluyor. Kızılcık meyvesinin zengin içeriği vücudu birçok hastalığa karşı zırh gibi koruyor.

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Lokman Hekim’in, ''Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur'' diyerek önemini belirttiği bu meyvenin geçmişi çok eskilere dayanıyor. Ancak buna rağmen pek bilinmeyen kızılcığın faydaları duyanları şaşırtıyor. Daha verimli sonuç alabilmek için doğal kızılcığın çiğ tüketilmesi ya da kızılcık suyunun doğal yöntemlerle hazırlanması tavsiye ediliyor.

KIZILCIK FAYDALARI

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  • Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur yüksek tansiyonu önler. Bu iki özelliği ile de kalp ve damar hastalılarına yakalanma riskini azaltır.
  • Kalp ve damar hastaları, felç ve kalp krizi geçirenlerin iyileşme sürecini hızlandırır.
  • Kızılcık ve şeker hastalığı arasında olumlu bir ilişki vardır. Kızılcık tüketiminin diyabeti ve kolesterol yüksekliğini önlediğini gösteren çalışmalar vardır.
  • Kızılcık bitkisinin faydaları arasında vücudun gücünü artırması da vardır. Kızılcık kirazı bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hastalıklara karşı direncini artırır ve vücudu mikroplardan korur.
  • Kızılcık bilimsel faydaları tez çalışmalarına da konu olmuştur. Antioksidan maddeler içeren kızılcık, vücutta yer alan zararlı maddelerin dışarıya atımını kolaylaştırır.
  • Kızılcığın içeriğinde yer alan melatonin hormonu, uykusuzluk problemini önlemede etkindir uyku düzenini sağlar ve vücudun biyoritmini düzenler.

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  • Kızılcıkta yer alan proantosiyanidin maddesi diş etlerinin üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak dişleri korur. Özellikle tartar, plak gibi diş rahatsızlıklarını engeller ve asitli yiyecek tüketimi sonucu dişlerde görülen rahatsızlıkları minimuma indirir.
  • Vücutta oluşan iltihapların tedavisinde önemli rol oynar. Yaraların daha çabuk iyileşmesine katkıda bulunur ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde etkindir.
  • Kanser hücrelerinin oluşumunu ve oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını önler.
  • Aşırı yemek yeme ve yediklerini sindirememe problemlerini ortadan kaldırır. Hatta ülser gibi mide rahatsızlıklarının üstesinden gelmeye yardımcı olur.
  • Kızılcık cilde faydaları ile özellikle kadınların gözde meyveleri arasındadır.
  • Antioksidan içeriği sayesinde cilde zarar veren ajanları yok ederek cildin parlamasına ve yaşlanma etkilerinin minimuma inmesini sağlar. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz kızılcık maskesi ile cildinize sağlıklı bir dokunuş sağlayabilirsiniz.

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  • Kızılcık böbrek taşı oluşumunu engeller. Böbrek taşlarını düşürmek için kızılcık suyu tüketilmesi önerilir.
  • Faydaları ile ön plana çıkan kızılcık hamilelikte zararlı mı sorusu akılları kurcalayabilir.
  • Ciddi kronik rahatsızlığı olanlar, hamile olanlar veya kızılcığa alerjisi olanların doktora danışmadan kullanmamaları gerekir.
  • Kızılcık faydaları cinsel olarak da bulunmaktadır, cinsel gücü artırdığı söylenmektedir.
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