Lordlar Kamarası'na kısa siyah saçıyla, kot tulumuyla bir robot konuk oldu! Öyle sözler söyledi ki...

Robot Ai-Da Lordlar Kamarası'nda bir ilke imza atarak tarih yazdı. Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen, adını İngiliz matematikçi ve bilgisayar öncüsü Ada Lovelace'dan alan ve bir kadın yüzüne ve robotik kollara sahip olan robot Ai-Da, Lordlar Kamarası İletişim ve Dijital Komitesi tarafından düzenlenen bir oturumda soruları yanıtladı.

"CANLI OLMASAM DA YİNE DE SANAT İCRA EDEBİLİRİM"

Ai-Da yaptığı konuşmada, yapay bir oluşum olmasına rağmen, sanat üretme yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

Ai-Da, özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka dil modelini kullanarak sohbet edip soruları yanıtlayabiliyor.

Aidan Meller tarafından tasarlanan robot, sanat, tasarım, moda ve müzik endüstrilerinin geleceğine ve yapay zekanın bunları nasıl etkileyebileceğine dair bir soruşturmanın parçası olarak Lordlar Kamarası İletişim ve Dijital Komitesi'ne kanıt sundu.

'YAPAY ZEKA BİR TEHDİT VE FIRSAT'

Lordlar Kamarası'na ilk kez hitap eden robot, komiteye yapay zekanın sanatçılar için bir 'tehdit ve fırsat' olabileceğini de söyledi. Komite, insansı robotun yanı sıra endüstri uzmanlarından ve akademisyenlerden teknolojinin yaratıcı endüstrideki işçiler üzerindeki etkileri hakkında bilgi aldı.

Ai-Da, Kraliçe Elizabeth'in bir resmi de dahil olmak üzere bir dizi eser yarattı. Robotun eserleri sergilerde ve galerilerde gösterildi.

Komitenin resimleri nasıl ürettiğine dair ilk soruyu yanıtlayan Ai-Da, AI algoritmalarının, gözlerindeki kameraların ve robotik bir kolun tuval üzerine boyamasına yardımcı olduğunu söyledi.

Ai-Da'nın Lordlar Kamarası'ndaki ilk konuşması, bir yapay zeka robotunun dünyayı nasıl gördüğünü ve bunun yaratıcılığın geleceği için ne anlama geldiğini anlamamıza yardımcı oldu.

(Kaynak: Reuters)

