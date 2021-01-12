Lösemi nedir? Lösemi çeşitleri ve belirtilerinde bunlara dikkat!

'Halkımız kan kanseri dendiği zaman, genelde akut lösemiyi anlar' diyen İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yenerel, akut lösemi ile lösemi arasındaki farkı anlattı. Lösemi nedir sorusunu 'Kontrolsüz çoğalan akyuvarların genç hücrelerinin kemik iliğinden çıkarak kana yayılması durumunda lösemi oluşur' diyerek cevaplayan Prof. Dr. Yenerel, lösemi ile ilgili merak edilenleri anlattı:

LÖSEMİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Lösemi, kontrolsüz çoğalan hücrelerin genç hücre ya da olgun hücre olmalarına bakarak iki gruba ayrılmaktadır. Akut lösemiler ve kronik lösemiler olmak üzere ikiye ayrılır. Akut lösemilerde lösemi hücreleri genç hücrelerdir. Genç ve aslında işe yaramayan hücreler kontrolsüz olarak çoğalırlar ve kemik iliğinde diğer hücrelere yer bırakmazlar. Kronik lösemilerde ise olgun hücreler kontrolsüz olarak çoğalırlar.

LÖSEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lösemi yani kan kanserinde akyuvarlarımızın öncül hücreleri kontrolsüz olarak çoğalmaktadır. Bunlar kemik iliğinde çok hızlı çoğalır. Böylelikle diğer alyuvarların ve kan pulcukların yapımını engellediği gibi, olgun hücreler olan akyuvarların önemli işlev gören nötrofillerinin de azalmasına yol açar.