Lösemi nedir? Lösemi çeşitleri ve belirtilerinde bunlara dikkat!

'Halkımız kan kanseri dendiği zaman, genelde akut lösemiyi anlar' diyen İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yenerel, akut lösemi ile lösemi arasındaki farkı anlattı. Lösemi nedir sorusunu 'Kontrolsüz çoğalan akyuvarların genç hücrelerinin kemik iliğinden çıkarak kana yayılması durumunda lösemi oluşur' diyerek cevaplayan Prof. Dr. Yenerel, lösemi ile ilgili merak edilenleri anlattı:
Lösemi, kontrolsüz çoğalan hücrelerin genç hücre ya da olgun hücre olmalarına bakarak iki gruba ayrılmaktadır. Akut lösemiler ve kronik lösemiler olmak üzere ikiye ayrılır. Akut lösemilerde lösemi hücreleri genç hücrelerdir. Genç ve aslında işe yaramayan hücreler kontrolsüz olarak çoğalırlar ve kemik iliğinde diğer hücrelere yer bırakmazlar. Kronik lösemilerde ise olgun hücreler kontrolsüz olarak çoğalırlar.
Lösemi yani kan kanserinde akyuvarlarımızın öncül hücreleri kontrolsüz olarak çoğalmaktadır. Bunlar kemik iliğinde çok hızlı çoğalır. Böylelikle diğer alyuvarların ve kan pulcukların yapımını engellediği gibi, olgun hücreler olan akyuvarların önemli işlev gören nötrofillerinin de azalmasına yol açar.
Buna bağlı olarak akut lösemik bir hastada karşımıza kansızlık çıkar. Hastalar kansızlık bulgularıyla hekime başvurabilir. Ayrıca kan pulcuğunun azalması sonucu vücutta hiçbir neden yokken kanamalar da ortaya çıkabilir. Deride çürümeler olabilir, diş etlerinden ve burundan kanamalar söz konusu olabilir. Ya da bağışıklık sistemi bozularak kolay zatürre hastalığı yaşanabilir.
Kan kanserinde en önemli risk radyasyondur. Radyasyona maruz kalmak ciddi bir risk oluşturmaktadır. Ayakkabı boyacılarında eskiden benzol adı verilen bir madde kullanılmaktaydı. Bu madde de önemli bir risk oluşturmaktaydı. Tarım ilaçları genellikle habis kan hastalıkları için önemli bir risk grubu oluşturmaktadır.
Akut lösemi bir kaç hafta içerisinde çıkabilir, çoğunda belirli bir neden ortaya konulamamaktadır.
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