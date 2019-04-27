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LÖSEV'in "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 12:18 | Son Güncelleme

Caddebostan sahilde yarın düzenlenecek yürüyüşte LÖSEV gönüllüleri, çocuklar ve aileleri "Kansere Dur" diyecek ve binlerce kanser hastasına umut aşılayacak

İSTANBUL (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) geleneksel "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü", yarın Caddebostan sahilde yapılacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, LÖSEV'in hızla artan kanser vakalarına karşı bireylere düşen görevleri hatırlatmak, toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği geleneksel yürüyüş, bu yıl da başta Ankara olmak üzere, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve diğer illerde yürüyüş, bisiklet turu gibi etkinliklerle hayata geçirilecek.

LÖSEV gönüllüleri, çocuklar ve aileleri yarın Caddebostan sahilde "Kansere Dur" diyecek ve binlerce kanser hastasına umut aşılayacak.

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, yapılacak en önemli yatırımın sağlık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlığımız en değerli varlığımız, ne yazık ki kıymetini ancak kaybedince anlıyoruz. Bizler bu projeler ile hastalanmadan önce harekete geçerek, korkunç hızla artan kansere karşı pek çok riski bertaraf edebileceğimizi paylaşıyor ve sağlığımızın önemine dikkat çekiyoruz. Halkımızı sağlıklı beslenmeye ve hareketli bir yaşama davet ediyoruz. Alınacak basit tedbirlerle, biraz gayret ve çaba ile çok daha zinde, mutlu ve huzurlu olacaklarını ifade ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Caddebostan Lösev

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