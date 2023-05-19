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Loyalty Adaları’nda 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

19.05.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Pasifik'te Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'nın Loyalty Adaları’nda 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 38 km altına meydana gelen deprem sonrası tsunami alarmı verildi. Bölgede yetkililer halka sahillerden uzak durma çağrısı yaptı. ABD tsunami uyarı sistemi, Pasifik adalarında birkaç metrelik dalgalar görülebileceğini kaydetti.

Loyalty Adaları’nda 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeoloji Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Güney Pasifik'te Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'nın Loyalty Adaları’nda 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

'SAHİLLERDEN UZAK DURUN' ÇAĞRISI

Yerin 38 km altına meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Bazı yerlerde deprem paniğe yol açarken bölgede yetkililer halka sahillerden uzak durma çağrısı yaptı.

"BİRKAÇ METRELİK DALGALAR GÖRÜLEBİLİR"

ABD tsunami uyarı sistemi, Pasifik adalarında birkaç metrelik dalgalar görülebileceğini kaydetti. Avustralya ve Yeni Zelanda da kıyı bölgelerinde alışılmışın dışında dalgalar beklediklerini duyurdu.

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