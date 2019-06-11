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Lübnan Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 23:59 | Son Güncelleme

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Filistinlilerin katılmadığı çalıştayda yer almayacaklarını belirtti

BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmayacaklarını açıkladı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'de bulunan Basil, ABD merkezli CNN televizyonuna verdiği röportajda, Filistinlilerin olmadığı Bahreyn çalıştayına katılmayacaklarını söyledi.

Barış planıyla ilgili kendileriyle istişare edilmediğini ve bilgi verilmediğini belirten Basil, "Bu planla ilgili bir fikir sahibi olmayı tercih ederdik. Lübnan'ın işgal altında olan toprakları var ve 1948'den bu yana da ülkede pek çok mülteci barınıyor. Barış planıyla ilgili bizimle istişare edilmemesi normal bir durum değil." dedi.

Lübnan'ın istikrar istediğini, ona saldıranın ise İsrail olduğunu kaydeden Basil, "İsrail'in güç kullanarak değil Lübnan ve Suriye'ye haklarını iade ederek ve Filistinlilerin devlet kurma hakkı tanıyarak barış sağlanacağını idrak etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Ürdün, Mısır ve Fas'ın, Bahreyn ile ABD öncülüğünde 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına katılacaklarını Washington'a ilettiğini belirtmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Bahreyn Lübnan

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