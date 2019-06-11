Lübnan Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacak

BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmayacaklarını açıkladı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'de bulunan Basil, ABD merkezli CNN televizyonuna verdiği röportajda, Filistinlilerin olmadığı Bahreyn çalıştayına katılmayacaklarını söyledi.

Barış planıyla ilgili kendileriyle istişare edilmediğini ve bilgi verilmediğini belirten Basil, "Bu planla ilgili bir fikir sahibi olmayı tercih ederdik. Lübnan'ın işgal altında olan toprakları var ve 1948'den bu yana da ülkede pek çok mülteci barınıyor. Barış planıyla ilgili bizimle istişare edilmemesi normal bir durum değil." dedi.

Lübnan'ın istikrar istediğini, ona saldıranın ise İsrail olduğunu kaydeden Basil, "İsrail'in güç kullanarak değil Lübnan ve Suriye'ye haklarını iade ederek ve Filistinlilerin devlet kurma hakkı tanıyarak barış sağlanacağını idrak etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Ürdün, Mısır ve Fas'ın, Bahreyn ile ABD öncülüğünde 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına katılacaklarını Washington'a ilettiğini belirtmişti.