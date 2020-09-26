Lübnan'da 'şehir tarımı' neden yaygınlaşıyor?

Lübnan koronavirüs salgınından ve 4 Ağustos'da başkent Beyrut'ta meydana gelen korkunç patlamadan çok önce derin bir ekonomik krize girmişti. İngiliz Guardian gazetesinin Beyrut'taki muhabiri Jenny Gustafsson, resmi rakamlara göre son bir yıl içinde Lübnan Sterlini'nin yüzde 60'dan fazla değer kaybettiğini ve gıda fıyatlarının yüzde 367 arttığını yazdı.

Birleşmiş Milletler de geçtiğimiz günlerde Lübnan'da yoksulların oranının bir yılda yüzde 28'lerden yüzde 50'nin üzerine çıktığını açıkladı. Lübnanlılar, bu koşullarda hayatta kalmanın yollarını arıyor ve bu yollardan biri olan şehir tarımı yaygınlaşıyor. Gustafsson'un izlenimleri şöyle:

Yasmina Zahar Lübnan'ın güneyindeki Banub vadisinin sahile arabayla yarım saat mesafede bir köşesinde kalın gövdeli yaşlı zeytin ağaçlarının arasında bekliyor. Roma imparatorluğu döneminde dikilen bu zeytinlere bir zamanlar rahipler bakmış. Şimdi Zahar ile kocası Jean-Pierre hem ağaçlara bakıyor hem de sebze, meyve ve çiçek yetiştiriyorlar.

"Kendi yetiştirdiğiniz ürünü görmek, elinize almak, tadına bakmak çok güzel. Çiftçi olabilmek 10 yılımızı aldı. Ancak o zaman ağaçların ne istediğini anlamaya başlıyor ve bir sonraki yıla ne zaman hazırlık yapmak gerektiğini bilebiliyorsunuz" diyor.