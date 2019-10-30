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Lübnan'da yeni hükümet arayışları süreci

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 04:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığına yakın kaynak: - "Yeni hükümetin yakın bir zamanda kurulması uzak ihtimal. Bu türden işler uzun vakit alır" - "Avn, yeni hükümetin Lübnanlıların taleplerini dikkate alan ve içinden geçilen dönemin hassasiyetine uyumlu olması konusunda büyük çaba gösterecek"

BEYRUT (AA) - Lübnan'da protestoların etkisiyle Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasının ardından ülkede yeni hükümet arayışları başladı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a yakın, adını vermek istemeyen bir kaynak, AA muhabirine, oluşturulacak yeni hükümetin henüz netleşmediği, parlamento üyelerinin gelecek günlerde istişareler sonunda yeni başbakanı belirleyecekleri bilgisini verdi.

Kurulması beklenen yeni hükümetin teknokrat mı, yarı teknokrat mı olacağına dair henüz bir netlik bulunmadığını dile getiren kaynak, bunu Cumhurbaşkanı Avn'ın istişarelerin ardından belirleyeceğini dile getirdi.

Yeni kabine istişarelerine ilişkin zaman çizelgesinin de henüz yapılmadığını seçimlere dek işleri yürütmesi için geçici hükümetin görevlendirileceğini kaydeden kaynak, şunları aktardı:

"Yeni hükümetin yakın bir zamanda kurulması uzak ihtimal. Bu türden işler uzun vakit alır. Avn, yeni hükümetin Lübnanlıların taleplerini dikkate alan ve içinden geçilen dönemin hassasiyetine uyumlu olması konusunda büyük çaba gösterecek"

İstifa eden hükümetin hazırladığı reform paketini hatırlatan kaynak, "Yeni kabine bunu mutlaka dikkate almalıdır" şeklinde konuştu.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet talebiyle devam ediyor.

Başbakan Hariri, 21 Ekim'de ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış, ancak bu kararlar da protestoları durdurmamıştı. Hariri bunun üzerine "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek 29 Ekim'de istifasını Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan mişel avn protestolar

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