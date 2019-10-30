Lübnan'da yeni hükümet arayışları süreci

BEYRUT (AA) - Lübnan'da protestoların etkisiyle Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasının ardından ülkede yeni hükümet arayışları başladı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a yakın, adını vermek istemeyen bir kaynak, AA muhabirine, oluşturulacak yeni hükümetin henüz netleşmediği, parlamento üyelerinin gelecek günlerde istişareler sonunda yeni başbakanı belirleyecekleri bilgisini verdi.

Kurulması beklenen yeni hükümetin teknokrat mı, yarı teknokrat mı olacağına dair henüz bir netlik bulunmadığını dile getiren kaynak, bunu Cumhurbaşkanı Avn'ın istişarelerin ardından belirleyeceğini dile getirdi.

Yeni kabine istişarelerine ilişkin zaman çizelgesinin de henüz yapılmadığını seçimlere dek işleri yürütmesi için geçici hükümetin görevlendirileceğini kaydeden kaynak, şunları aktardı:

"Yeni hükümetin yakın bir zamanda kurulması uzak ihtimal. Bu türden işler uzun vakit alır. Avn, yeni hükümetin Lübnanlıların taleplerini dikkate alan ve içinden geçilen dönemin hassasiyetine uyumlu olması konusunda büyük çaba gösterecek"